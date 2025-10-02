SLAVNI SERGEJ POLUNJIN U NAŠOJ "BAJADERI": Svečano otvaranje baletske sezone Narodnog pozorišta sa svetskom zvezdom u ansamblu

BALETSKA sezona Narodnog pozorišta u Beogradu svečano počinje sa slavnom zvezdom u gostima: u raskošnom klasičnom baletu "Bajadera" (na muziku Ludviga Minkusa i u koreografskoj postavci ruske umetnice Gabrijele Komleve), u subotu 4. oktobra na Velikoj sceni nacionalnog teatra zaigraće u glavnoj ulozi (Solora) - Sergej Polunjin.

foto promo Narodno pozorište u Beogradu

Jedna od najvećih međunarodnih baletskih zvezda današnjice, prvi put će nastupiti sa celokupnim ansamblom Baleta Narodnog pozorišta. Pored njega, u ulozi Nikije nastupiće Sofija Matjušenskaja, a u ulozi Gamzati Tatjana Tatić.

Inspirisana ambijentom drevne Indije, "Bajadera" u tri čina donosi priču o plesačici Nikiji, nesrećno zaljubljenoj u ratnika Solora, koji je obećan Gamzati, kćeri moćnog radže Dugmanta. Ovo Minkusovo remek-delo spaja egzotiku, emociju i virtuoznost u jedan od najupečatljivijih klasičnih baleta svetskog repertoara.

U predstavi učestvuje ansambl i solisti Baleta Narodnog pozorišta, Orkestar pod upravom Đorđa Pavlovića, kao i učenici baletskih škola "Lujo Davičo" i "Dimitrije Parlić".

foto promo Narodno pozorište u Beogradu

Kako se podseća u najavi, Sergej Polunjin je jedna od najvećih međunarodnih zvezda baleta i umetnik čija je pojava obeležila svetsku baletsku scenu. Rođen 1989. godine u Hersonu, svoje obrazovanje sticao je u prestižnoj školi White Lodge u Londonu i nastavio na Royal Ballet School. Sa devetnaest godina postao je najmlađi prvak u istoriji Kraljevskog baleta u Kovent Gardenu, gde je tumačio glavne uloge klasičnog repertoara.

Po napuštanju Londona, nastupao je kao prvak Baleta Stanislavskog teatra u Moskvi i Nacionalnog teatra u Novosibirsku, kao i kao gostujući prvi solista Bavarskog državnog baleta u Minhenu. Kao osnivač produkcije Polunin Ink, realizovao je umetničke projekte ("Raspućin", "Romeo i Julija", "Bolero", "Sakre", "Majstor i Margarita") koji su izvođeni na najprestižnijim scenama sveta - od Veronske arene do Rojal Albert Hola.

Laureat je brojnih međunarodnih nagrada, uključujući Prix de Lausanne, Grand Prix Youth America Grand Prix i Nacionalnu nagradu britanskih kritičara.