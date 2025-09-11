Kultura

MEĐUNARODNI FESTIVAL FOTOGRAFIJE: „Sarmates 4“ u Paraćinu počinje 25. septembra (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

11. 09. 2025. u 10:34

SVE je spremno za četvrto izdanje u Srbiji sve poznatijeg Međunarodnog festivala fotografije „Sarmates“, koji će u Paraćinu ove godine početi 25. septembra i trajati do 9. oktobra.

Foto: Art tim

Foto-grupa „Art tim“, kao glavni organizator manifestacije koja se održava u svim ustanovama kulture u tom gradu, pod pokroviteljstvom Opštine, najavila je da će festival otvoriti izložba „Fotosafari 2024“ u 19 sati u galeriji „U prolazu“ Biblioteke „Dr Vićentije Rakić“. Samo sat kasnije u Kulturnom centru biće otvorena i izložba „Fragmenti“ majstora fotografije Branislava Strugara.

"Sarmates" se nastavlja već sutradan, 26. septembra, za kad je najavljeno otvaranje čak tri izložbe. U Regionalnom inovacionom startap centru (RISC) svoju postavku  "Pod tamnim nebom beli grad"  izložiće Borislav Blagojević od 19 sati, a samo pola sata kasnije u istoj zgradi je otvaranje izložbe "Street life" Viktora Trajkovskog.

Foto: Art tim

 

Ljubitelji umetničke fotografije će iste večeri u Zavičajnom muzeju moći da pogledaju  još jednu izuzetnu postavku i to umetnice iz Litvanije Vilije Visokienes, zahvaljujući ostvarenoj saradnji „Art tima“ i fotografa iz te države.

Osim izložbi koje slave fotografiju, „Sarmates“ će imati i brojne druge sadržaje do zatvaranja početkom oktobra.

Zahvaljujući ovom festivalu tokom prethodne tri godine u Paraćinu su gostovala mnoga poznata imena sa međunarodne fotografske scene.

