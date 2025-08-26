Kultura

OTIŠAO ZAUVEK PRE SVOG 50. ROĐENDANA: Preminuo poznati glumac

GLUMAC Aleksej Aptovcev preminuo je u 49. godini, samo nekoliko dana pre svog 50. rođendana.

foto: wiktionary

Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

Igrao je u brojnim pozorišnim predstavama, a bio je i poznat po svojim ulogama u ruskim TV serijama.

