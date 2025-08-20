Kultura

POČINJE "DISOVANJE": Banjalučko pozorište mladih Dis organizuje reviju popularnih predstava

Vukica STRUGAR

20. 08. 2025. u 15:37

BANjALUČKO pozorište mladih DIS, od danas do četvrtka, 28. avgusta, organizuje "Disovanje" - reviju svojih popularnih predstava.

ПОЧИЊЕ ДИСОВАЊЕ: Бањалучко позориште младих Дис организује ревију популарних представа

foto DIS teatar/Fejsbuk

Pred publikom će se naći šest naslova ovog pozorišta, a jedan od njih je i premijera. Uz predstave planiran je i talent šou. Između ostalih, gledaoci će moći da uživaju u predstavama "Kako je pokondirena tikva postala trendoholičarka", "Ovo je zaista dobar tekst" , kao i "Gorki plamen" .

Na nedavnom 53. Teatarskom festivalu BiH "Fedra" u Bugojnu, ansambl ovog pozorišta osvojio je nagradu za najbolju kolektivnu glumačku igru u predstavi "Lovac u žitu" .

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu