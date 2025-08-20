POČINJE "DISOVANJE": Banjalučko pozorište mladih Dis organizuje reviju popularnih predstava
BANjALUČKO pozorište mladih DIS, od danas do četvrtka, 28. avgusta, organizuje "Disovanje" - reviju svojih popularnih predstava.
Pred publikom će se naći šest naslova ovog pozorišta, a jedan od njih je i premijera. Uz predstave planiran je i talent šou. Između ostalih, gledaoci će moći da uživaju u predstavama "Kako je pokondirena tikva postala trendoholičarka", "Ovo je zaista dobar tekst" , kao i "Gorki plamen" .
Na nedavnom 53. Teatarskom festivalu BiH "Fedra" u Bugojnu, ansambl ovog pozorišta osvojio je nagradu za najbolju kolektivnu glumačku igru u predstavi "Lovac u žitu" .
