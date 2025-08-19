Kultura

"SVE DOBRE BARBIKE ZA KRAJ": Gostovanjem Katarine Mitrović završava se ovogodišnji Trg pesnika u Budvi

Vukica STRUGAR

19. 08. 2025. u 13:00

NA budvanskom Trgu pesnika, u sredu 20.avgusta, završava se književni program 37. festivala "Grad teatar" gostovanjem Katarine Mitrović i predstavljanjem njenog romana "Sve dobre barbike".

СВЕ ДОБРЕ БАРБИКЕ ЗА КРАЈ: Гостовањем Катарине Митровић завршава се овогодишњи Трг песника у Будви

foto Grad teatar Budva

Katarina Mitrović rođena je u Beogradu,gde je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti na katedri za dramaturgiju. Do sada je objavila je dve knjige poezije ("Utroba" i "Dok čekam da prođe")i roman u stihu "Nemaju sve kuće dvorište".

Radila kao scenaristkinja na serijama "Grupa", "Mama i tata se igraju rata", "Nečista krv", kao i serije "Deca zla", prve srpske serije emitovane na platformi HBO Max. Njena drama "Kidanje" adaptirana je u TV film i emitovana na RTS, a za tekst Naked, 2024. godine je dobila nagradu "Profesor Bosko Milin" koju dodeljuje Katedra za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

O romanu "Sve dobre barbike" Radmila Petrović kaže :

- Šta se dešava kad bi trebalo da krenemo napred, a ne možemo? Ovaj roman opisuje tu situaciju. Katarina nam jezgrovitim i upečatljivim stilom otkriva unutrašnji svet glavne junakinje, devojke koja trideseti rođendan dočekuje daleko od okolnosti koje je priželjkivala. Kao ni jedan do sada u našoj književnosti, njen roman govori o depresiji, osujećenosti, strahu i daje podstrek da nastavimo dalje sa sopstvenim psihičkim borbama.

