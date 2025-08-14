Kultura

SAVREMENA SKANDINAVSKA KNJIŽEVNOST: Gosti beogradskog festivala Andres Stupendal i Klara Viberg

Vukica STRUGAR

14. 08. 2025. u 12:45

FESTIVAL savremene skandinavske književnosti održaće se 19. i 20.avgusta u beogradskoj Galeriji "Artget".

Ova dvodnevna manifestacija je u organizaciji Izdavačke kuće "Heliks",a gost festivala je švedski autor Andres Stupendal. O njegovoj knjizi, "Daning-Krugerov efekat", biće reči na promociji (utorak, 19. avgust), posle koje sledi predstavljanje romana "Nasloni svoju usamljenost, polako, na moju", norveške autorke Klare Viberg .

