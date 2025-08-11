MORSKI PEJZAŽI SEDAM VELIKANA: U Kotoru gostuje MGB, sa delima Dobrovića, Konjovića, Radovića, Čelebonovića, Milunovića, Lubarde i Stanića
IZ kolekcije Muzeja grada Beograda, na izložbi "More u oku umetnika" u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, od utorka 12. avgusta, do 2. septembra, pred publikom će biti morski pejzaži, čiji su autori neki od najznačajnijih umetnika 20. veka sa naših prostora.
U radovima Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Ivana Radovića, Marka Čelebonovića, Mila Milunovića, Petra Lubarde i Vojislava Stanića, prikazani su more, obale, morski svet i ambijent.
- Raznolike vizije morskih pejzažau delima sedmorice istaknutih umetnika, nastalim od početka do sedamdesetih godina 20. veka, pružaju dragoceni uvid u način na koji su slikari u tom dobu posmatrali i interpretirali more ne samo kao prirodnu pojavu i motiv koji pleni estetikom već i kao simbol emocija, ritmova prirode i duhovnog prostranstva- ističe se u najavi izložbe, i dodaje:
- Umetnici predstavljeni na izložbi istražuju morske pejzaže na različite načine, najčešće realistički, uz upotrebu jarkog kolorita i snažnog poteza četkicom, ponegde s naznakama apstrahovanja oblika. Svi zajedno, radovi pokazuju ne samo kako su se umetnici Srbije i Crne Gore tokom prošlog veka bavili temom pejzaža već i koliko motiv mora može biti slojevit i bogat značenjima. Izložba "More u oku umetnika" omogućava različita čitanja, od estetskog uživanja do filozofske kontemplacije, i poziva posmatrača da pronađe sopstveno more.
