MORSKI PEJZAŽI SEDAM VELIKANA: U Kotoru gostuje MGB, sa delima Dobrovića, Konjovića, Radovića, Čelebonovića, Milunovića, Lubarde i Stanića

Miljana Kralj

11. 08. 2025. u 16:50

IZ kolekcije Muzeja grada Beograda, na izložbi "More u oku umetnika" u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, od utorka 12. avgusta, do 2. septembra, pred publikom će biti morski pejzaži, čiji su autori neki od najznačajnijih umetnika 20. veka sa naših prostora.

Petar Dobrović, Maslinjak, Muzej grada Beograda

U radovima Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Ivana Radovića, Marka Čelebonovića, Mila Milunovića, Petra Lubarde i Vojislava Stanića, prikazani su more, obale, morski svet i ambijent.

Muzej grada Beograda

Milo Milunović, Maslina

- Raznolike vizije morskih pejzažau delima sedmorice istaknutih umetnika, nastalim od početka do sedamdesetih godina 20. veka, pružaju dragoceni uvid u način na koji su slikari u tom dobu posmatrali i interpretirali more ne samo kao prirodnu pojavu i motiv koji pleni estetikom već i kao simbol emocija, ritmova prirode i duhovnog prostranstva- ističe se  u najavi izložbe, i dodaje:

Muzej grada Beograda

Marko Čelebonović, Pogled na zidine

 - Umetnici predstavljeni na izložbi istražuju morske pejzaže na različite načine, najčešće realistički, uz upotrebu jarkog kolorita i snažnog poteza četkicom, ponegde s naznakama apstrahovanja oblika. Svi zajedno, radovi pokazuju ne samo kako su se umetnici Srbije i Crne Gore tokom prošlog veka bavili temom pejzaža već i koliko motiv mora može biti slojevit i bogat značenjima. Izložba "More u oku umetnika" omogućava različita čitanja, od estetskog uživanja do filozofske kontemplacije, i poziva posmatrača da pronađe sopstveno more.

