"SEDEF MAGLA" OTVARA DUNAV FILM FEST: Poslednje ostvarenje reditelja Milorada Milinkovića podiže u Smederevu festivalsku zavesu

PROJEKCIJOM filma "Sedef magla" nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića (1965-2025), u utorak 19.avgusta, otvara se osmo izdanje Međunarodnog festivala Dunav Film Fest biće otvoreno U ambijentu Malog grada Smederevske tvrđave.

foto D.Tonković

Ostvarenje koje vešto spaja istorijski triler i moćnu filmsku atmosferu, snimljeno je po romanu Dragoljuba Stojkovića i vraća nas u vreme kada je atentatorka pucala na kralja Milana u Sabornoj crkvi i promašila. Osuđena je na smrt, ali joj je kralj preinačio kaznu na 20 godina zatvora. Ali, ubrzo pošto je poslata na izdržavanje kazne, pronađena je mrtva u zatvorskoj ćeliji. Zvanično je saopšteno da je izvršila samoubistvo. Poverovao nije niko. Sedam godina kasnije, iz Save ispliva leš žene zbog koga su se uzburkali duhovi u prestonici...

- Priča je nastala pre petnaestak godina, kada me je zainteresovao neuspeli atentat Jelene Ilke Marković na kralja Milana, kao i njena sudbina, prilično tragična i pre i posle tog događaja. Tada sam napisao knjigu po kojoj je snimljen film. Sa Milinkovićem sam sarađivao i on je poželeo da po njemu snimimo seriju. O tome smo razgovarali pre desetak godina, u međuvremenu, postali smo prijatelji. Nažalost, ono zbog čega smo počeli da sarađujemo postalo je njegovo testamentarno delo - rekao je Dragoljub Stojković.

Uloge u filmu tumače Miloš Timotijević, Petar Strugar, Jana Ivanović, Zlatan Vidović, Mariana Aranđelović, Milena Predić, Luka Grbić, Miona Marković, Zoran Cvijanović, Vojislav Brajović, Jovo Maksić, Nebojša Dugalić i Jelena Ilić.

Dunav Film Fest održava se od 19. do 24. avgusta, pretvarajući grad Smederevo u šestodnevnu filmsku pozornicu. Publiku očekuje program u četiri tematske celine, raspoređen na četiri atraktivne lokacije - od istorijskog ambijenta Malog grada Smederevske tvrđave, preko Dunavskog parka i Platoa kod Karađorđevog duda, do Centra za kulturu Smederevo. U takmičarskom programu, nagradu "Dunavska lađa" za najbolji film u zvaničnoj selekciji dodeliće stručni žiri sastavljen od istaknutih filmskih stvaralaca.