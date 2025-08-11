"SEDEF MAGLA" OTVARA DUNAV FILM FEST: Poslednje ostvarenje reditelja Milorada Milinkovića podiže u Smederevu festivalsku zavesu
PROJEKCIJOM filma "Sedef magla" nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića (1965-2025), u utorak 19.avgusta, otvara se osmo izdanje Međunarodnog festivala Dunav Film Fest biće otvoreno U ambijentu Malog grada Smederevske tvrđave.
Ostvarenje koje vešto spaja istorijski triler i moćnu filmsku atmosferu, snimljeno je po romanu Dragoljuba Stojkovića i vraća nas u vreme kada je atentatorka pucala na kralja Milana u Sabornoj crkvi i promašila. Osuđena je na smrt, ali joj je kralj preinačio kaznu na 20 godina zatvora. Ali, ubrzo pošto je poslata na izdržavanje kazne, pronađena je mrtva u zatvorskoj ćeliji. Zvanično je saopšteno da je izvršila samoubistvo. Poverovao nije niko. Sedam godina kasnije, iz Save ispliva leš žene zbog koga su se uzburkali duhovi u prestonici...
- Priča je nastala pre petnaestak godina, kada me je zainteresovao neuspeli atentat Jelene Ilke Marković na kralja Milana, kao i njena sudbina, prilično tragična i pre i posle tog događaja. Tada sam napisao knjigu po kojoj je snimljen film. Sa Milinkovićem sam sarađivao i on je poželeo da po njemu snimimo seriju. O tome smo razgovarali pre desetak godina, u međuvremenu, postali smo prijatelji. Nažalost, ono zbog čega smo počeli da sarađujemo postalo je njegovo testamentarno delo - rekao je Dragoljub Stojković.
Uloge u filmu tumače Miloš Timotijević, Petar Strugar, Jana Ivanović, Zlatan Vidović, Mariana Aranđelović, Milena Predić, Luka Grbić, Miona Marković, Zoran Cvijanović, Vojislav Brajović, Jovo Maksić, Nebojša Dugalić i Jelena Ilić.
Dunav Film Fest održava se od 19. do 24. avgusta, pretvarajući grad Smederevo u šestodnevnu filmsku pozornicu. Publiku očekuje program u četiri tematske celine, raspoređen na četiri atraktivne lokacije - od istorijskog ambijenta Malog grada Smederevske tvrđave, preko Dunavskog parka i Platoa kod Karađorđevog duda, do Centra za kulturu Smederevo. U takmičarskom programu, nagradu "Dunavska lađa" za najbolji film u zvaničnoj selekciji dodeliće stručni žiri sastavljen od istaknutih filmskih stvaralaca.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)