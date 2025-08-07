Kultura

MISTERIOZNI NESTANAK TINEJDŽERA: Novi horor Zaka Kregera u srpskim bioskopima

Miljana Kralj

07. 08. 2025. u 15:55

HOROR triler "Trenutak nestajanja" Zaka Kregera od danas stiže u domaće bioskope, a u središtu ove priče je otac jednog od sedamnaest učenika koji misteriozno nestaju tokom noći.

Foto Blitz film

Naime, čitavo odeljenje trećeg razreda, u 2.17 ujutru je ustalo iz kreveta, izašlo iz kuće i nestalo.

Glavni junak, koga tumači Olden Ehrenraj, sam pokreće istragu, jer potraga nije dala rezultate. U ostalim rolama se pojavljuju Ostin Abrams, Keri Kristofer, Benedikt Vong, Ejmi Medigan. 

