PREMINUO GLUMAC KOJI JE POZAJMLJIVAO GLAS U ZMAJEVOJ KUGLI: Tužnu vest potvrdio prijatelj koji je davao glas Gokuu (FOTO)

Legendarni glasovni glumac iz Zmajeve kugle i Fantastičnog gospodina Foksa, Erik Legrand, preminuo je u 66. godini.

Francuski glumac najpoznatiji je po ulogama Vegete i Yamche u Dragon Ball Z, ali i po ulozi trenera Skipa u animiranom filmu Fantastični gospodin Foks.

Vest o njegovoj smrti objavio je na Fejsbuku Patrik Borg, dugogodišnji francuski glumac koji je davao glas Gokuu.

Patkrik je otkrio da je Eric 19. maja primljen u bolnicu i da je, nažalost, ubrzo nakon toga preminuo. Patrick je u dirljivoj poruci napisao...

- Zbogom, prijatelju, Erik Legrand. Zvao si me "moj debeli ćurane". Voleo sam to, nasmejavalo me je. Zvao sam te "moja kraljice". To te je izluđivalo kao debelog ćurana - istakao je, te dodao:

- Mesecima smo se dopisivali preko WhatsApp-a, sve do prošlog ponedeljka, 19. maja ujutru, kada si prebačen u bolnicu. Prestao si da mi odgovaraš. 45+ godina prijateljstva i 40 godina zajedničkog rada; Zmajeva kugla. Tvoji fanovi će te se sećati… Ali meni ćeš neizmerno nedostajati. Umoran sam od gubitka prijatelja. Pokazao si primernu hrabrost - napisao je on u objavi.

