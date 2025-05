STRAHINJA MITROVIĆ PIŠE ISTORIJU: Prvi kontrabasista na svetu koji je osvojio "Guildhall School of Music and Drama" zlatnu medalju

MLADI srpski kontrabasista Strahinja Mitrović je sa samo 24 godine postao prvi kontrabasista u istoriji koji je osvojio prestižnu Zlatnu medalju "Guildhall School of Music and Drama", londonske institucije koja je osnovana 1880. godine, saopštio je njegov PR tim.

Foto: Printscreen

Kako je navedeno, u finalu takmičenja, Strahinja je nastupio kao solista sa Guildhall simfonijskim orkestrom pod dirigentskom palicom Džonatana Blohama, zadivivši publiku i žiri virtuoznošću i umetničkom zrelošću retko viđenom kod tako mladog umetnika.

Strahinja je rekao da su mnogi mislili da je izabrao instrument sa kojim ne može biti zapažen i postići uspeh.

- Ali sve moje nagrade dokazuju da upravo kontrabas može biti u centru pažnje i ravnopravno, sa drugim instrumentima, komunicirati sa publikom. Ponosan sam što sam, kao mladi umetnik iz Srbije, imao priliku da predstavim svoj rad u najeminentnijim svetskim dvoranama i pokažem da posvećenost, iskrenost i ljubav prema muzici ne poznaju granice. Nadam se da će moj uspeh inspirisati i druge mlade muzičare iz Srbije da veruju u svoj put i da hrabro slede svoje snove - poručuje Strahinja.

Strahinja je takođe pobednik takmičenja koje organizuje The Musicians Company osnovana 1500. godine i dobitnik nagrade The Prince's Prize, kojom se odaje priznanje "najperspektivnijem mladom instrumentalisti među dobitnicima nagrada ove institucije".

Najveća medijska kuća za klasičnu muziku Classic FM je Strahinju svrstala među 30 neverovatnih mladih umetnika iz celog sveta, a predstavljen je i u 10 Men Magazine kao "sledeće velika zvezda klasične muzike" (eng. The next big thing in classical music). Dobitnik je brojnih nagrada uključujući i Barthel Prize od strane Concordia Foundation, kao i priznanja fondacija Drake Calleja Trust, Countess of Munster, Help Musicians i drugih.

Njegov umetnički izraz prevazilazi granice klasične muzike, pa je tokom Londonske nedelje mode, sarađivao sa dizajnerom Patrikom Mekdauelom, a nastupao je i na sceni Royal Opera House uz baletske zvezde Majaru Magri i Kaspara Lenča.

Ovaj Beograđanin trenutno završava postdiplomske studije na Guildhall školi kod renomirane violončelistkinje Luiz Hopkins, a već je nastupao u 13 zemalja sveta, u dvoranama kao što su Berlinska filharmonija, Pariška filharmonija, Barbikan u Londonu i Elizabet hala u Briselu, a nedavno je po prvi put nastupio u prestižnom Wingmore Hall-u.

Imponzantna je i lista orkestara i renomiranih umetnika sa kojima je nastupao, među kojima su: Nemanja Radulović, Bendžamina Gilmor, Hoze Gajard, Kandid Tompson, Rajneke Brokhans, Stiven Gutman, Ištvan Vardajij i Tamara Rađenović.

(Tanjug)