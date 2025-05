DIJALOG O ISTINI U DRUŠTVU: Majksa izložba ULUPUDUS u četriri galerijska prostora

Na konkurs za 57. Majsku izložbu prijavilo se 249 umetnika, članova ULUPUDS-a, od kojih je stručni žiri sastavljen od članova Umetničkog saveta Udruženja, odabrao 155 autora. Pored članova svih devet sekcija Udruženja, biće predstavljeni i umetnici Udruženja likovnih umetnika primenjene umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV), kao i određeni broj zapaženih autora iz Crne Gore.

Izložbena koncepcija markira dva jubileja: 70 godina od prve Majske izložbe i četiri decenije od premijere filma "Povratak u budućnost". Na taj način postavke u sva četiri prostora otvaraju pitanja o prirodi vremena, ulozi umetnosti u savremenom društvu i izazovima današnjice. Kroz promišljanja prošlosti, budućnosti i sadašnjeg trenutka, izložba podstiče dijalog o istini, percepciji i potencijalu umetnosti kao sredstva osvešćivanja, otpora i promene, ističe se u njenoj najavi.

Izložbe i koncepcija

PORED postavke u Konaku kneginje Ljubice, koja će trajati do 29. maja, izložbene postavke odvijaju se i u bioskopu "Balkan" (do 19. maja), Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" (od 12. do 28. maja) i Maloj galeriji Doma Vojske Srbije (od 13. do 31. maja). Samostalna izložba Milice Đurov, prošlogodišnje dobitnice nagrade Majske izložbe, biće otvorena 20. maja u galeriji "Singidunum".

Autorka koncepta je Jelena Balević, istoričarka umetnosti, uz koju je u kustoskom timu bila i dr Miona Marta Marković, a za vizuelni identitet bio je zadužen Dejan Vukelić.