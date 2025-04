SAZVUČJE GUSALA I SIMFONIJSKOG ORKESTRA: U Subotici koncert Bojane i Nikole Peković i Subotičkog simfonijskog orkestra

U Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici u nedelju će biti održan koncert Bojane i Nikole Peković - grupe "Umetnička porodica" sa dugogodišnjim saradnicima iz Subotičkog simfonijskog orkestra.

Privatna arhiva

- Drago mi je da imam priliku da pozovem Subotičane da se družimo te noći, i da podelimo to što i ja nosim u svom nasleđu i u svom biću, da imamo jednu lepu noć, radosnu, veselu, uz muziku, da uživamo. Radujemo se i spremamo, puno mi je srce što smo došli do ovog projekta - kaže Bojana Peković, jedna od retkih dama sa guslama, koju će na harmonici pratiti brat Nikola. - Na repertoaru će biti od tradicionalne epske poezije, preko lirskih, tradicionalnih koje većina naroda zna, a onda dolazimo do žanrovskih mešavina koje pripadaju svetskoj muzici - spoj gusala i drugih instrumenata. Koncerti sa Simfonijskim orkestrom nisu tako česti, pa publika nema tako često priliku da čuje taj pun zvuk toliko instrumenata.