POTREBNI SU NAM PROSVETITELJSKI UZORI: U Muzeju Vuka i Dositeja predstavljena knjiga Gorana Perčevića

NA dan velikog prosvetitelja u Muzeju Vuka i Dositeja juče jepredstavljena knjiga "Otvorite oči uma! Dositej Obradović - Poučenija zanovo doba" Gorana Perčevića.

Foto: Zoran Jovanovic

- U ovom vremenu su nam potrebni uzori kao što je Dositej - rekao je Perčević. - Uzori koji su povezali obrazovanje i vaspitanje, moralne vrednosti i zdrav razum, sposobnost samousavršavanja. Dositej je sam stekao svoje znanje, obrazovanje, da ga prenese na nove generacije. U našoj istoriji naši uzori su, uglavnom, bili ratnici i državnici. Mislim da je vreme da se vratimo prosvetiteljima, među kojima, bar u novijem dobu, najvažnije mesto zauzima Dositej.

Ugledni gosti Promocija je okupila ugledne ličnosti iz sveta kulture, među kojima su Matija Bećković, Darko Tanasković, Ljubivoje Ršumović, Radomir Putnik, Živorad Ajdačić, Bojana Borić Brešković... U umetničkom delu programa učestvovali su glumac Vladimir Cvejić i solista Opere Svetozar Vujić.

Foto: Zoran Jovanovic Goran Perčević

Marija Radić, urednica u "Vulkanu", istakla je da postoji bezbroj razloga da se setimo Dositeja - apostola kutlure, kao i bezbroj razloga da sva naša htenja i delanja u okviru kulture, književnosti i obrazovanja usmerimo ka osvetljavanju njegovog lika i dela - zbog svega što je uradio u našoj prošlosti, misleći na našu sadašnjost - ostavljajući nam tako velilki zalog za budućnost.

- Knjiga Gorana Perčevića jeste uzdarje Dositeju Obradoviću - prosvetitelju, književniku, prevodiocu, reformatoru revolucionarnog perioda nacionalnpg buđenja, prvom ministru prosvete, večitom putniku, osnivaču i profesoru Velike škole - nastavila je ona. - Od najranije mladosti do poslednjih dana života Dositeja Obradovića knjige jesu bile njegovi najverniji saputnici. Upravo zato se otisnuo u svet, sa željom da proširi saznajne vidike. Kada se vratio u ustaničku Srbiju 1807. godine, bio je obogaćen i znanjem i idejama. Sve to je Goran Perčević predočio u ovoj knjizi. On je prilježno istražio Dositejevo stvaralaštvo i knjigu je koncipirao tako da sadrži dvadeset poglavlja, koja su naslovljena po Dositejevim tekstovima, dok je drugi deo knjige naslovljen kao "Novo prosvetiteljstvo". Tako je Goran Perčević reaktualizovao Dositejeve ideje, pokazavši da su svevremene i upravo zato vizionarske.