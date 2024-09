POGLED U OGROMNO ZVEZDANO NEBO: U rodnom kraju Milana Tucovića (1965- 2019) uspomenu na slikara neguju i manifestacijom "Milanovi dani"

OD najranijeg detinjstva u Gorobilju, vajar i slikar Milan Tucović (1965 - 2019) je crtao, slikao, posmatrao prirodu, čitao svaku knjigu o umetnosti koja mu je bila dostupna.

Foto B. Pelinović

Ta žeđ ga nije vodila samo do slikarstva, već je kao dečak otkrio i muziku i književnost, ističu organizatori "Milanovih dana", kulturno-umetničke manifestacije posvećene jedinstvenom i prerano otišlom likovnom stvaraocu. U njegovoj Požegi će se tako, od 5. do 8. septembra, okupiti različiti autori iz cele Srbije, na trećoj memorijalnoj smotri, koju organizuje upravo osnovna škola "Emilija Ostojić", u koju je išao (prvo u Gorobilju, pa u Požegi).

Foto privatna arhiva Kraj igre, rad Milana Tucovića

- Detinjstvo, svakako, određuje čoveka, i u mnogo čemu, do kraja života - govorio je jednom, kao već slavni umetnik, za svoj školski list, naglašavajući koliko su važne te "duboke uspomene, ti rezovi koje čovek doživi u mladosti". - Naravno, čoveka određuje i genetika, određuje ga podneblje, određuje ga voda koju je pio, ali te slike koje ponese iz detinjstva i koje ne moraju nužno biti, romantične. Mogu biti bolne, mogu biti strašne, neprijatne, mogu to biti traume, ili slike radosti, ali one su nešto što čovek nosi i što će ga kasnije kroz život pratiti.

Foto privatna arhiva

I u svom radu Tucović, koji je diplomirao je na beogradskom Fakultetu primenjenih umetnosti je na jedinstven način spajao poetski doživljeno detinjstvo i lično iskustvo sa referencama iz književnosti, umetnosti, istorije i savremene kulture.

- Veoma sam srećan što sam rođen u jednom divnom selu, koje ima i tako lepo ime, Gorobilje, i što sam išao četiri godine u seosku školu - tvrdio je Tucović. - Jer, čovek je u tim godinama zaista usmeren na prirodu, a samim tim, kada je usmeren na prirodu, usmeren je i na nekakve praelemente, i vrlo rano od prirode uči da misli filozofski, onako osnovno, rudimentarno, neposredovano. Prvi put se sreće sa vatrom, sa gromom, sa vodom, sa zemljom, sa odronom, poplavom, sa majskom kišom, i onda je to nešto što njega navodi da misli apstraktno. Gledajući svoju decu, koja su rasla u Beogradu, uviđam da, kada živimo u gustoj ljudskoj zajednici, mi već živimo u nekakvoj posredovanoj stvarnosti i često smo vezani isuviše, čini mi se, za ljudske odnose. Manje za samu prirodu. Mislim da se pogled na svet potpuno razlikuje kod čoveka koji može u noći dugo da gleda ogromno zvezdano nebo, i kod čoveka koji gleda dve-tri ulične svetiljke u blizini.

Kreativne radionice TOKOM trajanja "Milanovih dana" učesnici (učenici osnovnih i srednjih škola, odabrani nakon raspisanog konkursa) će imati priliku da učestvuju na književnoj radionici pesnikinje i prevoditeljke Kajoko Jamasaki, kao i na likovnoj radionici akademskih slikara Aleksandra Mitrovića i Irene Kuzmanović. Program se završava u nedelju, otvaranjem izložbe radova nastalih na likovnoj koloniji i dodelom nagrada.

A iz tog pogleda ka nebesima nastala su njegova dela, cenjena i u zemlji i u inostranstvu, koja se čuvaju u mnogim privatnim i javnim kolekcijama. Imao je više značajnih samostalnih izložbi u Srbiji, Francuskoj i u Japanu. Bio je dobitnik raznih priznanja iz oblasti slikarstva, a za njega je umetnost bila igra i spoznaja kroz koju se raste, znanjem i osećanjem, ističu inicijatori koji su 2022. osnovali "Milanove dane" da bi podstakli stvaralaštvo mladih, upoznali ih sa različitim jezicima umetnosti i sa mogućnostima njihovog preplitanja.

Negujući tako sećanje na ličnost, koja je ostavila i dubok pečat u svom rodnom kraju, prvog dana ovogodišnjeg programa, biće održan muzičko-poetski kabare "Nebula", a u nastavku večeri nastupiće nagrađeni učenici - pesnici. Književno veče Mihajla Pantića održaće se u četvrtak, a sledećeg dana biće otvorena izložba japanske umetnice i Milanove prijateljice, Akiko Koga, na kome će nastupiti i braća Teofilovići. Za subotu uveče planiran je koncert "Pod zvezdama", kamernog orkestra "Muzikon".