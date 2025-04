DVE ZEMLJE STAVILE VETO Vulin otkrio: EU želela da mi uvede sankcije

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin otkrio je da je EU želela da mu uvede sankcije.

Foto Ž. Knežević

"Bio je sastanak (ministara spoljnih poslova zemalja EU) na kome su želeli da mi uvedu sankcije ali Mađarska i Slovačka su stavile veto na takvu odluku. Hrvatska je naravno odmah, prva to podržala, ali pošto se odlučuje konsenzusom onda to ne može tako da se uradi", izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin na televiziji Prva upitan da prokomentariše vest da mu je EU uvela sankcije i dodao da je zabunu uneo "malo problematičan naslov teksta, da su pročitali tekst videli bi da nisam tako rekao".

"To je reakcija na moj govor u Briselu pre nekoliko dana gde sam rekao jasnu istinu da ne treba Srbija da se dokazuje Evropskoj uniji već EU treba da se dokaže Srbiji. Nismo vas mi lagali 12 godina da ćemo sprovesti Briselski sporazum nego ste vi nas lagali 12 godina i vreme je da Srbija razmišlja racionalno kada je u pitanju EU, ali kao što vidite izgleda da demokratske vrednosti ne stanuju u EU, odnosno oni ne misle da prema Srbima moraju da imaju demokratske vrednosti", rekao je Vulin.

Naglasio je da "niko nije sporio ni jednu jedinu istinu koju je rekao, samo su rekli da mi treba zabranitu ulazak u EU.

"Ali eto, kao što vidite, postoje zemlje u okviru EU koje poštuju slobodu i slobodno iznet srpski stav, a iznet u parlamentu EU. Ja nisam Srbin koji jedno govori u Moskvi a drugo u Briselu. Ja uvek govorim istinu i uvek govorim srpsku istinu i možete da me stavite na kakve sankcije hoćete. Uostalom SAD su me stavile pod sankcije, Hrvatska mi je zabranila ulaz na svoju teritoriju, dakle možete da radite šta hoćete ali ja ću govoriti istinu."

Vulin je izjavio da u ovom trenutku hoće da ga ućutkaju.

"U ovom trenutku žele da se ovakvi glasovi više nikada ne čuju i da me spreče da dođem ponovo u Evropski parlament. Nisam ja tamo upao kao razbojnik, ja sam tamo bio na poziv velike poslaničke grupe suverenista, ljudi koji cene Evropu kao zajednicu slobodnih, suverenih nacija. Voleli bi da nikada više ne kažem tu istinu bar ne na njihovoj teritoriji. Naravno ovo je poruka i našoj vladi, našoj politici da oni ne žele da ja budem u budućoj Vladi Srbije i to je direktno mešanje u naše unutrašnje odnose i direktan pritisak upravo i na SNS i na predsednika Vučića, na one koji imaju većinsku podršku građana Srbije da ih poslušaju i da ja ni slučajno ne budem član Vlade Srbije", poručio je Vulin.