OGNJEN AMIDŽIĆ ZA "TV NOVOSTI": Zahvalan sam na onome što sam dobio i ostvario, a važno je verovati u sebe i istrajati (FOTO)

ŽIRI koji čine Dragomir Despić Desingerica, Viki Miljković, Zorica Brunclik, Jelena Karleuša i Dragan Stojković Bosacan je odličan, a ja sam bio tu kad se žiri sklapao. Oni su svi ostvareni u svojim poslovima. Mislim da će biti dobra energija i da će biti sudar generacija. Ljudima će se dopasti i ovo će biti takmičenje koje će doneti zdravu priču i dobre nagrade i nikakva vezivanja ugovorima. Učesnici će imati slobodu da posle rade šta žele.

Foto: Marijana Suvačarov

Ovako razgovor za "TV novosti" započinje jedan od najpopularnijih novinara, TV lica i voditelja na našim prostorima Ognjen Amidžić, koji je odnedavno i član produkcije muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", osvrnuvši se na sam tok ovog talent šou-programa.

U godini kada slavi punoletstvo svog autorskog čeda, "Amidži šou" na RTV Pink, Ognjen ističe da je bilo vrlo izazovno i intenzivno da svih godina, radom i upornošću, dođe do liderskog mesta gledanosti ovog televizijskog formata.

- Uvek ima neostvarenih želja. Ali, naučio sam da budem zahvalan na onome što sam dobio i što mi se ostvarilo. Odavno mi je želja da napravim nešto u prirodi. U ovom poslu se recikliraju stvari. Jedne inspirišu druge, pa su tu neke hibridne tvorevine. Svašta se vrti. Pratimo i neke trendove, epohe i dešavanja. U današnje vreme više mreže i digitalni svet upravljaju televizijom, a pre je televizija upravljala. Taj trend brzine, konkretnosti i pažnje od sedam sekundi, to nas rukovodi. Pa ću, i shodno tome, nešto praviti. Foto: Jelena Simonović

*Jedan ste od retkih autora i voditelja koji je 18 godina i sezona na RTV Pink. Kako vam je to pošlo za rukom?

- Ni sam ne znam, a emisija ove godine slavi punoletstvo. Svih ovih godina bio je veliki trud, rad i inspiracija. Gledam da pratim sve moguće trendove, koji nikada nisu bili brži. Televizija kao medij se menja, menjaju se okolnosti i publika. Ljudi koji nisu iz posla televiziju gledaju kao magičnu kutiju i očekuju uvek nešto novo. Raditi na ovakvom mediju je ozbiljan zadatak da se napravi dobar rejting. "Borimo" se ovih 18 godina sa emisijom "Amidži šou" i zasada uspevamo. Počevši od mog "Jutarnjeg programa", moj rad na TV Pink traje puna 24 leta, tačnije od 1. oktobra 2001. godine, a sledeće slaviću i četvrt veka rada.

*Ugostili ste mnoge javne ličnosti, da li postoji neko koga još niste, a želite?

- Ima mnogo njih i iz različitih branši, ali najviše je ostalo iz sveta glume i sporta, jer ljudi koje bih voleo da ugostim najčešće ne žive u zemlji i mnogo je teško uskladiti termine snimanja, kao i mnogo drugih faktora koji su bitni. Ne mogu da izdvojim jednu ili dve osobe. Postoji dosta materijala da se traži i "bori".

*I inostrane javne ličnosti bile su vaši gosti. Ko je od njih na vas ostavio najupečatljiviji utisak?

- Pisalo se mnogo o interjuu sa Dženifer Lopez. Čitav događaj je bio dosta zanimljiviji, za razliku od mnogih ličnosti, pa i domaćih. Razgovor sa njom bio je lagan, jer ona apsolutno nije tražila ništa i nije zahtevala nikakve uslove. Nakon koncerta koji je tada bio, sišla je sa bine i ušla u studio. Odisala je neverovatnom prirodnošću za takvu zvezdu. Bila je raspoložena i zadovoljna i ostavila mi je utisak vrlo rasterećene osobe, bez bilo kavih preteranih zahteva. Bio je to najlakši razgovor koji sam uradio. Foto: RTV Pink

*"Amidži šou" je TV format koji gledaju sve generacije. Koliko je zahtevno zadovoljiti ukus gledalaca svih dobi?

- Velika je razlika kada je "Amidži" startovao septembra 2008. godine i kako fukcioniše sada, 17 leta kasnije, jer se mnogo toga promenilo. Kada sam počeo da radim imali smo nekoliko TV kanala, a kablovska televizija je bila u dalekom povoju. Danas imamo preko 300 kanala. Konkurencija je ogromna i mnogo je teže obratiti se široj populaciji, a veliki je zadatak kada radite na najgledanijoj komercijalnoj televiziji, jer moram da doprem do što većeg broja gledalaca. Jesmo mi šou koji nosi svoja pravila i zahteve, te je i na nama da zadržimo gledaoce i damo im ono što očekuju - zabavu, muziku, smeh i prave priče. Trudim se da kroz emisiju mešam generacije, promovišem i mlađe izvođače i glumce. Uvek sam bio otvoren i biću i dalje, jer je ovo šou-program takav da se narod zabavi, pa i mnogi moji gosti svojim gostovanjem aktivno učestvuju i doprinose tome.

*Odakle inspiracija da svakog utorka budete akutelni i sa gostima koje narod voli?

- Ovaj šou jedan je od retkih, možda i jedini takav format koji ide uživo. Zbog toga, do poslednjeg dana trudim se da ispratim šta se dešava, o čemu se piše, šta se komentariše, koje se pesme slušaju, da li se nešto desilo i na taj način se trudim da zadržim akutelnost. Treba osluškivati šta narod voli i to je bio moj osnovni parametar za pravljenje komercijalnog programa za najšire mase.

*Karijeru ste započeli 1997. godine na RTS kao voditelj emisije "Garaža". Kakva su vam sećanja na taj period?

- Pre Beograda, svoju karijeru sam počeo 1992. na Radio Šapcu sa nepunih 17 godina. Došao sam na audiciju, prošao je i učio ovaj zanat, a kasnije na lokalnoj televiziju u Šapcu 1994. godine. U prestonici sam počeo na Radio Beogradu 202, a 1997. su mi dali šansu da se oprobam na televiziji, i to u "Garaži". Lep je to period i lepa sećanja. Dobio sam prostor da radim ono što volim. Međutim, i tada sam imao druge vizije i pričao da treba da se nešto menja, da budemo moderniji, jer sam ja MTV generacija koja je drugačije doživljavala sam način snimanja, kadriranja, uopšte ponašanje pred kamerama, da se oslobodimo stega. Bio sam za akciju i za snimanje "iz ruke", realizaciju "čudnih" priloga, razbijanje stereotipa. Ljudi iz okruženja su tada voleli moje ideje, ali su bili spori i nisu imali mogućnost da ih odmah primene. Uvek sam govorio i zahvalan sam Vladi Grajiću, uredniku RTS i mom prijatelju, kao i producentkinji Biljani Carević, koji su videli kako razmišljam, davali su mi vetar u leđa i kreirali programe u kojima sam mogao te elemente da pokažem. Kada sam želeo mnogo više i šire od toga, došle su i velike promene u zemlji i na RTS, pa nije bilo šanse da se uradi nešto inovativnije, i dan-danas ne znam zašto. Sećanja su lepa, jer su to bili moji počeci, okružen sam bio dobrim ljudima, bila je prava priča, ali mi je žao što nije moglo da se reaguje na ono što smo, možda, svi zajedno hteli. Foto: Jelena Simonović

*Pored novinarstva oprobali ste se i u glumi i muzici, a šta ste od svega toga najviše vi lično?

- Sve je to deo mog primarnog zanimanja, a to su televizija i zabavni manir šou-programa. Pre svega, ja sam novinar i TV lice, nisam glumac i pevač, ali volim da se zabavljam, sviram, glumim, radim sve što je zanimljivo i da stvaram malo drugačiji televizijski sadržaj. Foto: RTV Pink

*Uspešni ste u poslu, a da li su postojali momenti kada ste poželeli da odustanete?

- Bilo je teških momenata, kada vas umori sve, i nepravda i nemaština, kao i sve drugo, ali sam istrajao. Bili su veliki pritisci i kasnije da se održi rejting i akutuelnost, jer nije standardni ni program, ni posao, ali uvek idem dalje.

*Koji su vaši saveti za mlade ljude koji žele da uđu u svet novinarstva i da se probiju na javnu scenu?

- Samo da istraju u idejama i željama koje imaju, jer to je jedino važno. Biće sto prepreka na tom putu, biće svega i svačega. Važno je da veruju u sebe, jer sigurno imaju nešto da pokažu što nije urađeno i što ih tera da to i ostvare. Foto: Jelena Simonović

*Otac ste dvoje dece. Koliko se vaš život sada promenio u odnosu na ranije i kako usklađujete obaveze?

- Deca su nešto najlepše što mi se desilo u životu. Kada sam i najumorniji i najopterećeniji, deca mi daju snagu, volju, želju i odgovornost da im omogućim samo najbolje, jer su oni regeneratori svega u životu.

*Koje je to mesto gde se sklanjate od obaveza?

- Kuća, porodica, mir i prijatelji sa kojima ne moram uvek da pričam, već mogu i da ćutim. Takođe, gejming i igranje igrica, jer na taj način uposlim mozak da se bavi nekim drugim stvarima i "odlepim se" od ovozemaljskih problema.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć