"NOVOSTI" SAZNAJU: Ubijen Darko Vesković Prika
KAKO "Novosti" saznaju danas je u kafiću u Kumodražu ubijen Darko Vesković zvani Prika.
Podsetimo, danas je oko 16 časova, došlo do pucnjave kada je ubijena jedna osoba, a druga ranjan.
Pucnjava se dogodila u jednom kafe baru u Kumodražu kada je jedna osoba ispalila više hitaca u dve muške osobe.
Napadač je nakon ubistva pobegao. Na snazi je akcija Vihor 3.
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