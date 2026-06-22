Zločin

"NOVOSTI" SAZNAJU: Ubijen Darko Vesković Prika

З. Ускоковић

22. 06. 2026. u 17:30

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KAKO "Novosti" saznaju danas je u kafiću u Kumodražu ubijen Darko Vesković zvani Prika.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Убијен Дарко Весковић Прика

Foto: Nadzorne kamere

Podsetimo, danas je oko 16 časova, došlo do pucnjave kada je ubijena jedna osoba, a druga ranjan. 

Pucnjava se dogodila u jednom kafe baru u Kumodražu kada je jedna osoba ispalila više hitaca u dve muške osobe.

Napadač je nakon ubistva pobegao. Na snazi je akcija Vihor 3.

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