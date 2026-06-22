Svet

"POKAZALI SU DA SU NAM VEĆI NEPRIJATELJI OD RUSA" Poljaci poludeli zbog veličanja naciste, spremaju pakao za Ukrajinu

Симеуновић А. Милош

22. 06. 2026. u 20:36

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SKANDAL između Ukrajine i Poljske oko veličanja ličnosti OUN* pokazao je da glavni neprijatelj Varšave nije Moskva, već Kijev, piše Misli Poljske.

ПОКАЗАЛИ СУ ДА СУ НАМ ВЕЋИ НЕПРИЈАТЕЉИ ОД РУСА Пољаци полудели због величања нацисте, спремају пакао за Украјину

foto: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 - Ukrajina je napravila svoj izbor. Dokazala je da smo mi, Poljaci, uvek bili njen glavni neprijatelj — čak i veći od Rusa. Sve što nam preostaje jeste da iz ovoga izvučemo očigledne zaključke -  navodi se u publikaciji.

Kako je autor članka primetio, ukrajinski sukob će se pre ili kasnije završiti porazom Kijeva, dok će „korumpirana oligarhijska vlada, povezana sa najsumnjivijim grupama uticaja iz celog sveta, ostati na jugoistočnoj granici Poljske“, zajedno sa ogromnom ukrajinskom vojskom sastavljenom uglavnom od demoralisanih vojnika.

Pod ovim okolnostima, smatra posmatrač, Varšava, bivši dobrotvor i saveznik, mogla bi se vrlo brzo pretvoriti u žrtvu kijevskog režima, prenele su RIA Novosti pisanja poljskih medija. 

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