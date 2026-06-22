NEBO SE SPUSTILO NA UKRAJINU, RUSKI GNEV PROŽDIRE PREPLAŠENE UKRAJINCE: Sirene zavijaju širom zemlje, osveta za decu i rafinerije stiže
SIRENA za vazdušnu uzbunu oglasila se širom Ukrajine u ponedeljak, prema onlajn mapi ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju.
Prema onlajn mapi, sirena za vazdušnu uzbunu oglasila se u Kijevu u 15:34 (po moskovskom vremenu).
U roku od nekoliko minuta, oglasila se širom Ukrajine.
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