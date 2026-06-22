Svet

NEBO SE SPUSTILO NA UKRAJINU, RUSKI GNEV PROŽDIRE PREPLAŠENE UKRAJINCE: Sirene zavijaju širom zemlje, osveta za decu i rafinerije stiže

Симеуновић А. Милош

22. 06. 2026. u 15:25

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SIRENA za vazdušnu uzbunu oglasila se širom Ukrajine u ponedeljak, prema onlajn mapi ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju.

НЕБО СЕ СПУСТИЛО НА УКРАЈИНУ, РУСКИ ГНЕВ ПРОЖДИРЕ ПРЕПЛАШЕНЕ УКРАЈИНЦЕ: Сирене завијају широм земље, освета за децу и рафинерије стиже

Tanjug/AP/Zoya Shu

Prema onlajn mapi, sirena za vazdušnu uzbunu oglasila se u Kijevu u 15:34 (po moskovskom vremenu).

U roku od nekoliko minuta, oglasila se širom Ukrajine.

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