EKSKLUZIVNA FOTOGRAFIJA: Mrtav Vesković, ubica beži - pucao mu u glavu, a prethodno se rukovao sa ubijenim

U KUMODRAŽU je danas u jednom kfiću došlo do ubistva gde je uvijen Darko Vesković zvani Prika. "Novosti" su došle do ekskluzivne fotografije na kojoj se vidi mesto zločina.

Foto: Nadzorne kamere

Naime, kako se vidi na fotografiji, nakon pucnjave, vidi se kako ubijeni Vesković leži mrtav, dok ubica posle zločina beži.

Kako smo saznali, ubica je Veskoviću pucao u glavu i to sa leđa, a prethodno se sa njim rukovao.