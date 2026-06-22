Zločin

EKSKLUZIVNA FOTOGRAFIJA: Mrtav Vesković, ubica beži - pucao mu u glavu, a prethodno se rukovao sa ubijenim

З. Ускоковић

22. 06. 2026. u 17:56

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U KUMODRAŽU je danas u jednom kfiću došlo do ubistva gde je uvijen Darko Vesković zvani Prika. "Novosti" su došle do ekskluzivne fotografije na kojoj se vidi mesto zločina.

ЕКСКЛУЗИВНА ФОТОГРАФИЈА: Мртав Весковић, убица бежи - пуцао му у главу, а претходно се руковао са убијеним

Foto: Nadzorne kamere

Naime, kako se vidi na fotografiji, nakon pucnjave, vidi se kako ubijeni Vesković leži mrtav, dok ubica posle zločina beži. 

Kako smo saznali, ubica je Veskoviću pucao u glavu i to sa leđa, a prethodno se sa njim rukovao. 

Foto: Foto: Nadzorne kamere

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