EKSKLUZIVNA FOTOGRAFIJA: Mrtav Vesković, ubica beži - pucao mu u glavu, a prethodno se rukovao sa ubijenim
U KUMODRAŽU je danas u jednom kfiću došlo do ubistva gde je uvijen Darko Vesković zvani Prika. "Novosti" su došle do ekskluzivne fotografije na kojoj se vidi mesto zločina.
Naime, kako se vidi na fotografiji, nakon pucnjave, vidi se kako ubijeni Vesković leži mrtav, dok ubica posle zločina beži.
Kako smo saznali, ubica je Veskoviću pucao u glavu i to sa leđa, a prethodno se sa njim rukovao.
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