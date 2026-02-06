RUSIJA U ŠOKU: Ovome se nije nadala! Evo šta su Englezi upravo uradili Rusima!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Engleske. I to baš na početku velikog događaja, a od dans je u toku spektakl - Zimske olimpijske igre 2026.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba, sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Sada su Rusi stigli na Igre u Italiju, ali...

Nekoliko ruskih sportista koji su dobili odobrenje za takmičenje kao "neutralni" na Zimskim olimpijskim igrama povezani su sa "aktivnostima koje podržavaju rat u Ukrajini". Tako bar tvrdi britanski javni servis, Bi-Bi-Si (BBC) na osnovu dokaza koje je priložio u svom javnom "zabijanju noža u leđa" ruskim olimpijcima koji su stigli u Milano i Kortinu, na ovogodišnje ZOI 2026.

Međunarodni olimpijski komitet dao je zeleno svetlo za 13 takmičara iz Rusije da mogu kao "individualni neutralni sportisti" (engleska skraćenica "AIN") nastupe u Milanu-Kortini, a onda su Englezi rešili da svetu pokažu kako je u pitanju samo "navodna neutralnost".

Šta je pronašao BBC?

Ruska "podobnost" je isprva procenjivana od strane tročlanog panela MOK-a, pri čemu su sportisti smatrani nepodobnim ako se pronađe da aktivno podržavaju rat, uključujući aktivnosti na društvenim mrežama ili učešće na tzv. "pro-ratnim događajima".

Međutim, materijal koji je BBC dobio od strane "Instituta za obaveštajne poslove Molfar" i "istraživačkog novinara" Artema Hudoljejeva postavljlja pitanja o tome da li neki od onih koji su "odobreni" uopšte ispunjavaju formulisane kriterijume MOK-a.

Konkretni slučajevi

BBC sport je "verifikovao sledeće dokaze" koji se odnose na četiri pojedinca odobrena za takmičenje kao neutralni:

Petar Gumenik (umetničko klizanje) - Gumenik je nedavno radio sa i bio treniran od strane Ilje Averbuha, koji je sankcionisan od strane Ukrajine. Averbuh je imao ulogu "ambasadora Krima za sport", učestvovao na događajima "na brojnim okupiranim teritorijama" i režirao predstave za porodice ruskih vojnika.

Korosteljev (skijaško trčanje) - Fotografije na kojima nosi vojnu uniformu objavljene su na nalogu njegovih roditelja. Drugi izveštaji sugerišu da je Korosteljev možda bio na obaveznom služenju vojnog roka, a da nisu u pitanju bili dobrovoljački angažmani.

Darija Neprajeva (nordijsko trčanje) - Neprajeva je intervjuisana od strane sportskog kanala Meč TV koji "podržava država", a to se desilo tokom trening kampa nacionalnog tima u Krimu u maju 2022. godine. Ukrajina, kao što je poznato, i dalje smatra Krim svojom teritorijom, ali Rusija ga je već unela i u svoj Ustav kao - svoje.

Ukrajina ogorčena

Naravno, ukrajinska strana je vrlo ljuta što Rusi uopšte učestvuju na ZOI 2026.

"Pripremaju se za takmičenje na okupiranim teritorijama, ili podržavaju rat na društvenim mrežama... Definitivno nije ispravno nazivati ih neutralnim, zato što oni to nisu!", rekao je skeletonaš Vladislav Heraškevič.

Prema "Ukrajinskoj pravdi", Nacionalni olimpijski komitet Ukrajine, Ministarstvo omladine i sporta te države i Ukrajinski savez za klizanje zajedno su apelovali na MOK i Međunarodnu uniju za klizanje (ISU) da preispitaju odluku da dozvole Gumeniku i klizačici Adeliji Petrosijan da se takmiče na međunarodnim događajima, uključujući Zimske olimpijske igre 2026.

U pismu koje je objavio ukrajinski NOK, pomenute organizacije tvrde da javne aktivnosti i sklonosti pomenutih sportista protivreče MOK-ovim kriterijumima neutralnosti za "predstavnike država agresora". U pismu se navodi:

"Uprkos ruskoj oružanoj agresiji na Ukrajinu koja je u toku, ovi umetnički klizači nastavljaju da učestvuju u događajima koji otvoreno podržavaju rat, prikazuju zabranjene simbole i održavaju kontakte sa javnim ličnostima koje promovišu rusku propagandu".

Pomenuti ukrajinski "analitički institut" Molfar identifikovao je čak 56 ruskih sportista koji su "mogli da putuju na Olimpijske igre 2026". a koji, uprkos deklarisanoj neutralnosti, "nastavljaju da podržavaju rat protiv Ukrajine ili otvoreno pokazuju lojalnost Putinovom režimu".

BBC ističe da "iako su pravila jasna, MOK ne obezbeđuje uvek strogo sprovođenje".

Tako se navodi da ponašanje mnogih "neutralnih" ruskih sportista pokazuje da se brojni kriterijumi krše, posebno kroz umešanost u bezbednosne strukture, primanje državnih beneficija ili javne izraze podrške za ruski rat protiv Ukrajine.

Strogi uslovi za Ruse i Beloruse

Ruski i beloruski sportisti koji su tražili "podobnost" za Zimske igre 2026. morali su da ispune sledeće kriterijume:

Svi sportisti i njihovo "osoblje podrške" koji su otvoreno izrazili podršku ratu u Ukrajini neće biti podobni

Sportisti i osoblje podrške koji su angažovani od strane ruske ili beloruske vojske ili agencija nacionalne bezbednosti neće biti podobni

Svi individualni neutralni sportisti moraju ispuniti sve odgovarajuće antidoping zahteve

"Satrli" broj Rusa

Kontrast u odnosu na prethodne Igre je više nego upečatljiv: pre četiri godine, 2022. u Pekingu, više od 200 ruskih sportista takmičilo se pod zastavom Ruskog olimpijskog komiteta i osvojilo 32 medalje, uključujući pet zlatnih. Ove godine, samo 13 Rusa će se takmičiti u sedam disciplina.

