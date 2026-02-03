"SPAVALI SU U TRENUTKU DETONACIJE" Evo ko je sve bio u vili Zdravka Čolića kada je bačena bomba (FOTO)

U TRENUTKU kada je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića ne Dedinju, u vili su bili i pevač, njegova žena i mlađa ćerka Lara.

Foto: Arhiva Novosti/Aleksa Stanković

Kako kaže izvor, u trenutku detonacije oni su spavali, a strašan zvuk ih je probudio.

Čolina starija ćerka Una jedina nije bila u kući u trenutku drame.

(Telegraf.rs)

