"SPAVALI SU U TRENUTKU DETONACIJE" Evo ko je sve bio u vili Zdravka Čolića kada je bačena bomba (FOTO)
U TRENUTKU kada je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića ne Dedinju, u vili su bili i pevač, njegova žena i mlađa ćerka Lara.
Kako kaže izvor, u trenutku detonacije oni su spavali, a strašan zvuk ih je probudio.
Čolina starija ćerka Una jedina nije bila u kući u trenutku drame.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO - Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu
Preporučujemo
BAČENA BOMBA NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Pričinjena velika šteta
03. 02. 2026. u 11:18
OGLASIO SE MUP: Evo šta je bile uloga uhapšenih za pokušaj ubistva Vuka Bajruševića
02. 02. 2026. u 18:54
POKOLj RUSA KOD POKROVSKA, OBJAVLjENI SNIMCI: Krenuli u napad pod okriljem magle, poginulo oko 90 vojnika (VIDEO)
UKRAJINSKE snage odbile su velike ruske napade u jednom danu u pravcu Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, usmrtivši oko 90 ruskih vojnika, javlja Kijev post.
01. 02. 2026. u 16:56
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)