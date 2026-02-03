PRVE FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Veliki broj pripadnika policije oko vile Zdravka Čolića na koju je bačena bomba (FOTO)

EKIPA Novosti nalazi se na licu mesta ispred vile Zdravka Čolića, gde su jake policijske snage blokirale sve prilaze objektu nakon što je rano jutros bačena bomba.

Foto: D. Milovanović

Kako se može videti na našim fotografijama, veliki broj policijskih vozila i pripadnika kontradiverzionih ekipa nalazi trenutno je prisutno kod vile poznatog pevača na Dedinju.

Uviđaj vrši dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dok forenzičari pažljivo pretražuju dvorište i okolinu u potrazi za gelerima i ostacima naprave.

Na prvim fotografijama vide se oštećenja na fasadi vile, kao i uništen deo zaštitne ograde i zelenila ispred same kuće. Unutar objekta u trenutku napada bilo je članova porodice, ali na svu sreću niko nije povređen.

Policija trenutno preuzima snimke sa svih nadzornih kamera u ulici i na samoj vili, kako bi se ušlo u trag osobi koja je bacila bombu. Motiv napada za sada nije poznat.

