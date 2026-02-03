Hapšenja i istraga

PRVE FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Veliki broj pripadnika policije oko vile Zdravka Čolića na koju je bačena bomba (FOTO)

Ana Đokić

03. 02. 2026. u 12:33

EKIPA Novosti nalazi se na licu mesta ispred vile Zdravka Čolića, gde su jake policijske snage blokirale sve prilaze objektu nakon što je rano jutros bačena bomba.

Foto: D. Milovanović

Kako se može videti na našim fotografijama, veliki broj policijskih vozila i pripadnika kontradiverzionih ekipa nalazi trenutno je prisutno kod vile poznatog pevača na Dedinju.

Полиција испред виле Здравка ЧолићаFoto: Фото: Д. Миловановић

POGLEDAJ GALERIJU

Uviđaj vrši dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dok forenzičari pažljivo pretražuju dvorište i okolinu u potrazi za gelerima i ostacima naprave.

Na prvim fotografijama vide se oštećenja na fasadi vile, kao i uništen deo zaštitne ograde i zelenila ispred same kuće. Unutar objekta u trenutku napada bilo je članova porodice, ali na svu sreću niko nije povređen.

Policija trenutno preuzima snimke sa svih nadzornih kamera u ulici i na samoj vili, kako bi se ušlo u trag osobi koja je bacila bombu. Motiv napada za sada nije poznat.

