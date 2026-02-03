Politika

"KLIMAVA DESNA ŠTAKA DRAGANA ĐILASA" Oštar odgovor Milošu Jovanoviću: Od njega samo Kurti ima korist

В. Н.

03. 02. 2026. u 12:54

STIGAO je oštar odgovor predsedniku Nove demokratske stranke Srbije Milošu Jovanoviću, koji je izjavio da "Aljbin Kurti pretvara Srbe u strance u sopstvenoj kući, a Aleksandar Vučić ćuti".

Foto: Printscreen/Iks

Petković: Od Jovanovićevog političkog delovanja samo Kurti ima korist

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković naveo je da od Jovanovićevog političkog delovanja samo Kurti ima korist, a ne Srbi.

- To pokazuje i činjenica da odavno Jovanović nema nijedan stranački odbor na KiM. Zna se da srpski narod dobro razume da Vučić čini sve da pomogne našem narodu za koji se snažno bori u gotovo nemogućim uslovima - ističe Petković.

 

Terzić: Klimava desna štaka Dragana Đilasa

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Miloš Terzić kazao je da je Jovanović jedva dočekao svaku jednostranu i nasilnu akciju Aljbina Kurtija, kako bi napao srpsko rukovodstvo i predsednika Vučića.

- Kroz saradnju sa Brkovićem, dočekom za Piculu, napadom suzavcem u Skupštini na trudnu Srpkinju sa KiM, MI6loš dokazuje da je samo klimava desna štaka Dragana Đilasa - objavio je Terzić na mreži X.

