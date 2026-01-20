ŽIĆA NAMAMLJEN U KLOPKU? Novi detalji iz istrage likvidacije Živka Bakića (44) u naselju Sopot

BIVŠI fudbaler Živko Bakić Žića (44) u petak, 16. januara, kasno po podne, krenuo je, po svemu sudeći, na dogovoreni sastanak sa, za sada, nepoznatom osobom! Bliskim ljudima je rekao da ga određeni period ostave samog i ušetao u šumu. Umesto poznatog lika, sačekao ga je ubica i u njega ispalio nekoliko hitaca, a potom ga "overio". Motiv ove surove likvidacije, prema nezvaničnim informacijama, krije se u porukama na skaj-aplikaciji.

Foto: Novosti/Printscreen

Ovo su prvi nalazi istrage, koju vode policija i Više javno tužilaštvo tužilatvo u Beogradu. Zločin je počinjen na teritoriji opštine Sopot, nedaleko od jezera Trešnja.

Navodno, Bakić, koji je bio u kućnom pritvoru i imao je nanogvicu, svakodnevno je išao u šetnju u dogovorenom terminu. Nikada, međutim, nije odlazio sam, već isključivo u društvu bliskih ljudi.

Ivanovića usmrtio poznanik IDENTIČAN rukopis smrti vidljiv je i kod ubistva Filipa Ivanovića u elitnom naselju Beograd na vodi. Ubio ga je muškarac, kojem je verovao i koji mu je kobne večeri doneo kofere sa garderobom za dalje bekstvo. Ivanović, kome se sudilo u Specijalnom sudu u Beogradu za učešće u likvidaciji Bojana Mirkovića u novobeogradskom naselju Belvil, pobegao je iz kućnog pritvora i krio se sve do tog 16. oktobra prošle godine, kada je na njega pucao poznanik (21).

- U petak je, međutim, krenuo sam kako bi se na dogovorenom mestu sreo sa njemu poznatim čovekom - navodi naš sagovornik blizak istrazi. - Sreo se, međutim sa ubicom. Treba da se razjasni da li su pucač i čovek sa kojim je trebalo da se sretne ista osoba, ili je namamljen u klopku i ubijen. Pucano mu je u grudi i stomak, a kada je pao, ispaljen mu je hitac u glavu. On i ubica su se gledali oči u oči.

Zločin, prema dosadašnjim nalazima istrage, ima veze sa onim, zbog čega se njemu i sudilo u Specijalnom sudu u Beogradu. Reč je o kokainu. Bakić je bio optužen da je organizator transporta skoro 350 kilograma ovog narkotika, koji je otkriven i zaplenjen u luci u Solunu.

- Jedan od pravaca istrage je i da li su Bakića ubili njegovi, odnosno da li su ga izdali dojučerašnji saradnici - navodi naš sagovornik. - Sada izlaze brojne prepiske sa skaj-komunikacije i u njima se mnogo toga krije. Čak i poruke, koje su istražnim organima zagonetne, za upućene u te poslove su više nego jasne. Zbog tog "Skaja", moglo bi da padne još puno glava.

Prema operativnim podacima bezbednosnih službi regiona, Bakić je u poslovima bio povezan sa jednim od zaraćenih kotorskih klanova. Sumnja se da su ga upravo oni i ubili.

- Izdaja, krađa, prevara, u tim poslovima se ne prašta - zaključuje naš sagovornik.