JEZIVA SCENA NA PANČEVAČKOM PUTU: BMW pokosio pešaka, uviđaj u toku, saobraćaj u kolapsu
NA Pančevačkom putu, jutros u 6.40 časova, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio muškarac pešak.
Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na teren mogla je samo da konstatuje smrt, jer je muškarac od zadobijenih povreda preminuo trenutno.
Vozač sačekao policiju
Za razliku od mnogih udesa sa tragičnim ishodom, vozač BMW-a nije pobegao. On je zaustavio vozilo i ostao na licu mesta do dolaska patrola saobraćajne policije.
Saobraćaj otežan zbog uviđaja
Policijski uviđaj je i dalje u toku, zbog čega se na ovom delu puta stvaraju gužve. Savetuje se vozačima da koriste alternativne pravce ili budu maksimalno oprezni pri prolasku pored mesta nesreće.
Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja vozila, kao i to da li je pešak prelazio kolovoz na obeleženom mestu.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
POLICIJA OBJAVILA FOTOGRAFIJU PREVARANTA: Lažno se predstavljao kao policajac
29. 01. 2026. u 21:45
POVREĐENA TRUDNICA: Teška saobraćajna nesreća u Beogradu
29. 01. 2026. u 20:42
NAPAD ISPRED TRŽNOG CENTRA U BEOGRADU: Mladić unakažen
29. 01. 2026. u 20:40
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
SPAS U 10 SEKUNDI: Kako sami sebi možete da pomognete u slučaju srčanog udara
INFARKT je jedan od najčešćih uzroka iznenadne smrti, i to sve češće kod mladih osoba.
29. 01. 2026. u 07:41
Komentari (0)