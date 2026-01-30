Nesreće

JEZIVA SCENA NA PANČEVAČKOM PUTU: BMW pokosio pešaka, uviđaj u toku, saobraćaj u kolapsu

V.N.

30. 01. 2026. u 08:26

NA Pančevačkom putu, jutros u 6.40 časova, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio muškarac pešak.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na teren mogla je samo da konstatuje smrt, jer je muškarac od zadobijenih povreda preminuo trenutno.

Vozač sačekao policiju

Za razliku od mnogih udesa sa tragičnim ishodom, vozač BMW-a nije pobegao. On je zaustavio vozilo i ostao na licu mesta do dolaska patrola saobraćajne policije.

Saobraćaj otežan zbog uviđaja

Policijski uviđaj je i dalje u toku, zbog čega se na ovom delu puta stvaraju gužve. Savetuje se vozačima da koriste alternativne pravce ili budu maksimalno oprezni pri prolasku pored mesta nesreće.

Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja vozila, kao i to da li je pešak prelazio kolovoz na obeleženom mestu.

