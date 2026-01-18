Zločin

IZVUČENO TELO ŽENE IZ ČUKARIČKOG RUKAVCA: Užasan prizor u Beogradu

В.Н.

18. 01. 2026. u 18:38

DANAS oko 12 časova je izvučen telo starije žene kod Čukaričkog rukavca.

Foto: N. Skenderija

Kako nezvanično saznajemo, pecaroši su videli kako pluta telo, a zatim su pozvali policiju i hitnu pomoć.

Telo je poslato na obdukciju.

(Telegraf)

