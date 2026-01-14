DECA POLIVALA BENZINOM I PALILA MOST U ČAČKU: Jezive scene nakon dočeka Srpske nove godine (VIDEO)
NA dočeku Srpske nove godine, u ranim jutarnjim satima, na pešačkom mostu u Čačku dogodio se zabrinjavajući incident kada je, prema prvim informacijama, grupa dece polivala benzinom i palila deo mosta.
Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama deca bacaju zapaljive materije, najverovatnije baklje od benzina, nekoliko puta sve dok vatra nije zahvatila asfalt na mostu.
Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta, niti da li je u incidentu bilo povređenih.
Takođe, sumnja se da je možda u pitanju TikTok izazov, ali to nije poznato. Očekuje se reakcija nadležnih organa radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
(Blic)
