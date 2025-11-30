BLOKADER IZBO NOŽEM ČOVEKA U ĆACILENDU!

U STRAŠNOJ nesreći koja se desila jutros oko 1 sat na auto-putu Miloš Veliki stradao je muškarac Sreten J. (27) sa svojim sinom od 14 meseci M. J. U automobilu audi A 6 Sreten je bio vozač, na mestu suvozača bila je njegova supruga Darinka V., koja je u teškom stanju i lekari joj se bore za život.