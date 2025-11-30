Zločin

BLOKADER IZBO NOŽEM ČOVEKA U ĆACILENDU!

30. 11. 2025. u 09:09

JUTROS u 4:11 sati blokader je izbo muškaraca M.N. u Ćacilendu.

БЛОКАДЕР ИЗБО НОЖЕМ ЧОВЕКА У ЋАЦИЛЕНДУ!

Kako se saznaje, napad se dogodio ispred Skupštine Srbije. 

(Alo)

