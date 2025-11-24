POKRADEN SEF U JAVNOJ BELEŽNICI: Nasilno upali i sve odneli - drama na Čukarici
JAVNA beležnica u beogradskom naselju Čukarica prijavila je jutros policiji šokantan slučaj provale u svoje službene prostorije.
Lopov, ili grupa provalnika, uspeo je da uđe u kancelariju i iz sefa odnese veću količinu novca.
Prema informacijama izvora bliskog istrazi, ulazna vrata kancelarije bila su nasilno otvorena.
- Ulazna vrata su nasilno otvorena. Izvršilac je podesnim predmetom odvalio bravu, omogućivši sebi nesmetan ulazak. Nakon ulaska, u kancelariji je izvršena temeljita premetačina, što ukazuje na to da je provalnik ciljano tražio vrednosti. Iz sefa je odnet sav novac - kaže izvor.
O ovom teškom krivičnom delu odmah je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će voditi dalju istragu u cilju pronalaženja i hapšenja počinilaca.
Nezvanično, policija je uzela snimak sa okolnih kamera.
Tokom istrage obaviće se razgor sa ostalim zaposlenima.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma
Preporučujemo
SAOBRAĆAJNA NEZGODA SA SMRTNIM ISHODOM: Tužilac zatražio pritvor za vozača autobusa
24. 11. 2025. u 11:57
UDARIO AUTOM DEČAKA, PA POBEGAO: Teška nesreća u Rakovici u blizini osnovne škole
24. 11. 2025. u 11:49
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U NIŠU: U sudaru autobusa i kombija povređeno osam osoba
24. 11. 2025. u 10:37
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Vozač i troje dece poginuli u saobraćajnoj nesreći na auto-putu
23. 11. 2025. u 16:45
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)