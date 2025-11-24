POKRADEN SEF U JAVNOJ BELEŽNICI: Nasilno upali i sve odneli - drama na Čukarici

JAVNA beležnica u beogradskom naselju Čukarica prijavila je jutros policiji šokantan slučaj provale u svoje službene prostorije.

Lopov, ili grupa provalnika, uspeo je da uđe u kancelariju i iz sefa odnese veću količinu novca.

Prema informacijama izvora bliskog istrazi, ulazna vrata kancelarije bila su nasilno otvorena.

- Ulazna vrata su nasilno otvorena. Izvršilac je podesnim predmetom odvalio bravu, omogućivši sebi nesmetan ulazak. Nakon ulaska, u kancelariji je izvršena temeljita premetačina, što ukazuje na to da je provalnik ciljano tražio vrednosti. Iz sefa je odnet sav novac - kaže izvor.

O ovom teškom krivičnom delu odmah je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će voditi dalju istragu u cilju pronalaženja i hapšenja počinilaca.

Nezvanično, policija je uzela snimak sa okolnih kamera.

Tokom istrage obaviće se razgor sa ostalim zaposlenima.

(Telegraf)

