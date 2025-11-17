MASKIRANI RAZBOJNICI OTELI DVA MILIONA EVRA: Neverovatna oružana pljačka u Raškoj
FILMSKA scena odigrala se tokom popodnevnih sati na području Raške.
Naime, vozilo sa transportom novca oteto je oko 18 časova na području Raške. Nedugo zatim, vozilo je pronađeno u blizini Novog Pazara.
U ovom incidentu nema povređenih, a prema nezvaničnim informacijama, u vozilu se navodno nalazilo oko 2 miliona evra.
Razbojnici su bili maskirani i naoružani. Presreli su vozilo koje je prevozilo novac, oteli ga i pobegli.
(Kurir)
