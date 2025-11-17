Zločin

MASKIRANI RAZBOJNICI OTELI DVA MILIONA EVRA: Neverovatna oružana pljačka u Raškoj

В.Н.

17. 11. 2025. u 21:19

FILMSKA scena odigrala se tokom popodnevnih sati na području Raške.

МАСКИРАНИ РАЗБОЈНИЦИ ОТЕЛИ ДВА МИЛИОНА ЕВРА: Невероватна оружана пљачка у Рашкој

Foto: Novosti

Naime, vozilo sa transportom novca oteto je oko 18 časova na području Raške. Nedugo zatim, vozilo je pronađeno u blizini Novog Pazara.

U ovom incidentu nema povređenih, a prema nezvaničnim informacijama, u vozilu se navodno nalazilo oko 2 miliona evra.

Razbojnici su bili maskirani i naoružani. Presreli su vozilo koje je prevozilo novac, oteli ga i pobegli.

(Kurir)

