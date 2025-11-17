Zločin

U TOKU POTERA PO CELOM GRADU ZA VOZAČEM: Pregazio ženu sa psom na Autokomandi, pa pobegao

17. 11. 2025. u 18:31

U ULICI Stefana Prvovenčanog kod Autokomande, na moto-putu u smeru ka Novom Beogradu, danas je došlo do teškog saobraćajnog incidenta u kojem je oborena žena, dok se vozač nakon udarca udaljio sa mesta nesreće.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Prema prvim informacijama, povređena žena je hitno prevezena u Urgentni centar, dok je pas koji je bio sa njom na licu mesta uginuo od zadobijenih povreda.

Policija intenzivno traga za vozačem koji je pokosio ženu, a potom pobegao.

