Zločin

POKUŠAJ UBISTVA U BAČKOJ TOPOLI: Muškarcu bore se za život posle tuče

В. Н.

27. 10. 2025. u 09:29

MUŠKARAC (57) zadobio je teške telesne povrede opasne po život u tuči u Bačkoj Topoli.

ПОКУШАЈ УБИСТВА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ: Мушкарцу боре се за живот после туче

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Prevezen je u subotičku bolnicu.

Osumnjičeni muškarac (38) identifikovan je i priveden brzim i efikasnim radom policije.

Tužilac je događaj kvalifikovao kao pokušaj ubistva.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO JE NIKOLA OSUMNJIČEN ZA JEZIVU NESREĆU NA NOVOM BEOGRADU: Vozio sa 1,76 promila 132 kilometra na čas - stradala cela porodica
Nesreće

0 1

OVO JE NIKOLA OSUMNJIČEN ZA JEZIVU NESREĆU NA NOVOM BEOGRADU: Vozio sa 1,76 promila 132 kilometra na čas - stradala cela porodica

NIKOLA Đ. (24) iz Brčkog osumnjičen je da je skrivio saobraćajnu nesreću u subotu posle ponoći na Novom Beogradu, kada je upravljajući automobilom marke "audi" pod dejstvom alkohola i narkotika prošao kroz crveno i zakucao se u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica - policajac Bojan Živković (43), njegova supruga i njihov devetogišnji sin.

27. 10. 2025. u 13:56

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO PREDMET ĆACILEND UPUTILO TUŽILAŠTVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL: Pucnjava ispred Skupštine ipak ima elemente terorizma
Suđenja

0 1

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO PREDMET "ĆACILEND" UPUTILO TUŽILAŠTVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL: Pucnjava ispred Skupštine ipak ima elemente terorizma

Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na ocenu nadležnosti slučaj protiv Vladana A. (70), koji je 22. oktobra u šatoru ispred Doma narodne skupštine hicima iz pištolja ranio M.B, a potom daljom pucnjavom izazvao požar koji se proširio i na druge šatore.

27. 10. 2025. u 12:36

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM