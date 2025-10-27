POKUŠAJ UBISTVA U BAČKOJ TOPOLI: Muškarcu bore se za život posle tuče
MUŠKARAC (57) zadobio je teške telesne povrede opasne po život u tuči u Bačkoj Topoli.
Prevezen je u subotičku bolnicu.
Osumnjičeni muškarac (38) identifikovan je i priveden brzim i efikasnim radom policije.
Tužilac je događaj kvalifikovao kao pokušaj ubistva.
(Kurir)
