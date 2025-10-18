(UZNEMIRUJUĆE) IZAŠAO SA AUTOMATSKOM PUŠKOM I UPUCAO DVE OSOBE: Krvna osveta ispred suda u Peći

DVOJICA muškaraca izrešetana su u petak u krvnoj osveti kod Osnovnog suda u Peći na jugu Kosova i Metohije.

Novosti

Dvojica muškaraca su izrešetana, a policija uhapsila napadača koji nije pružao otpor nakon sačekuše.

Organizacija "Zakletva za pravdu" objavila je snimak napada na kome se vidi kako muškarac u dugoj jakni iznenada istrčava iz garaže i iz automatske puške puca na džip u kome se nalaze dve osobe. Terenac se pod vatrom zabija u zgradu dok napadač odbacuje jedan "kalašnjikov" i nastavlja da puca na vozilo iz druge puške.

Na snimku se vidi i da je napadač podigao ruke i mirno kleknuo kad se pojavila policija. Jedan od muškaraca iz džipa se nalazi u teškom stanju dok je drugi prema navodima lokalnih medija na albanskom stabilno. Policija je saopštila da je na mestu pucnjave zaplenila dve puške AK-47 i dva pištolja i da je napadač kod sebe imao 129 metaka.

Osumnjičeni je navodno član porodice osobe ubijene u Klini pre tri godine i veruje se da je napad povezan sa osvetom. Osnovni sud u Peći pre pucnjave je osudio optužene u tom slučaju na 44 godine zatvora nakon čega im je ukinuo pritvor. Napadač ih je navodno čekao na parkingu nakon objavljivanja presude. Jedan od ranjenih muškaraca je optužen u tom slučaju dok je drugi navodno član njegove porodice.

Optužnica je inače teretila petoricu muškaraca da su 28. aprila 2022. godine u selu kod Kline ubili F.H. iz osvete. Suđenje je bilo u procesu ponovljenog postupka. Sud je prvobitno osudio petoricu optuženih na 84 godine zatvora.

(Betimi për Drejtësi)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć