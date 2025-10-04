Zločin

UBISTVO U BOLJEVCIMA: Sin zatekao majku u lokvu krvi

Novosti online

04. 10. 2025. u 20:47

VEČERAS je na telefonski sistem MUP-a prijavljeno ubistvo u porodičnoj kući u beogradskom naselju Boljevci.

УБИСТВО У БОЉЕВЦИМА: Син затекао мајку у локву крви

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Prema informacijama, D. Đ. je po dolasku kući zatekao majku u lokvi krvi, bez znakova života. On je odmah obavestio policiju i naveo da sumnja da je njegov otac počinio ubistvo, a zatim pobegao.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta i obezbedila prostor. U toku je uviđaj i intenzivna potraga za osumnjičenim.

(Kurir)

