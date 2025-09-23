Zločin

U TUŽILAŠTVO STIGLA DETALJNA ANALIZA UBISTVA DANKE ILIĆ: Beogradski forenzičari dali svoje mišljenje o nestanku devojčice

23. 09. 2025. u 11:05

TUŽILAŠTVO uskoro odlučuje da li će podići optužnicu protiv osumnjičenih.

Foto: MUP/Privatna arhiva

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru stigao je izveštaj sudskih veštaka iz Beograda, čiji je zadatak bio da analiziraju i uporede činjenice koje su dobijene na terenu prilikom rekonstrukcije nestanka i ubistva dvogodišnje Danke Ilić. Kako Kurir saznaje, analiza je potvrdila sumnje istražitelja, o vremenu, mestu i načinu na koji je Danka Ilić kobnog dana nestala. 

Za ubistvo devojčice u Banskom polju kod Bora, podsetimo, sumnjiče se Dejan Dragijević i Srđan Janković. 

Rekonstrukcija događaja na licu mesta urađena je 16. juna ove godine. Tada je u Banskom Polju ’’preslikan’’ dan nestanka devojčice 26. mart prošle godine, a na mesto zločina iz pritvora su dovedeni i Dragijević i Janković.

- Upravo smo dobili rezultate analize rekonstrukcije koju je radio Nacionalni centar za kriminalističku forezniku Beograd. U njihovoj analizi sve se poklapa, vreme, izjave svedoka, tragovi. Sada čekamo da nam stignu i rezultati analize rekonstrukcije Fakulteta tehničkih nauka – deparment za saobraćaj iz Novog Sada. Oni, između ostalog, upoređuju činjenice sa terena, izjave svedoka, pregledaju nadzorne kamere – potvrđeno je za Kurir iz tužilaštva.

Stučnjaci iz Novog Sada, kako dodaje, trebalo bi da se izajasne da li je vozilo osumnjičenih udarilo devojčicu, kao i da analiziraju kretanje vozila toga dana i to u svakoj sekundi. 

Foto: Tanjug/Privatna arhiva

- Takođe, analiziraju se kretanja drugih automobilia i to prijatelja osumnjičenih, srodnika, meštana, zatim vozila koja su se zatekla u blizini. Stručnjaci u Novom Sadu, osim što pregledaju sate snimaka kamera, upoređuju ih sa izjavama svedoka i rekonstrukcijom, zaduženi su i za druge provere koje se zbog istrage za sada ne iznose u javnost - otkriva naš izvor. 

Pošto budu stigli i nalazi i mišljenja stručnjaka iz Novog Sada, sve će biti dostavljeno advokatima dvojice osumnjičenih, kako bi mogli da se izjasne na njega. 

- Ukoliko ne budu imali prigovor ili žalbu, a sve se bude poklapalo sa dokazima koi su do sada prikupljeni, optužnica neće biti menjana već će biti samo dopunjena i poslata Višem javnom tužilaštvu u Negotinu. Međutim, u slučaju da stručnjaci daju nalaze suprotvne dokazima, istraga će bukvalno biti na samom početku - dodaje naš izvor. 

On navodi da je bila jedna od najobimnijih i najtežih u istoriji srpskog pravosuđa. 

- Pripremana je mesec dana, a učestvovalo je na desetine ljudi, počev od svedoka, osumnjičenih, majke deteta, stručnjaka, tužioca, policije - dodaje on.  

(Kurir)

