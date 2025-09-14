Zločin

STRAVIČNA SAOBRAĆAJKA U ŽITORAĐI: Poginuo motociklista

D.K.

14. 09. 2025. u 15:00

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći kod Držanovca u opštini Žitorađa poginuo je motociklista, saznaje Tanjug.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 11.05 časova kada su se sudarili traktor i motocikl.

Ekipe policije i hitne pomoći su brzo izašle na teren, gde su na mestu nesreće konstatovale smrt motocikliste.

(Tanjug)

