PORODICA IMA JEDNU ŽELJU: Danas je sahrana lepe Marije koju je Egipćanin usmrtio u Grčkoj
PORODICA i prijatelji danas će se oprostiti od Marije L .(23) koja je poginula u stravičnoj nesreći kada je na nju, dok se vraćala motorom s posla, naleteo Egipćanin, takođe na motoru. Devojka polu srpskog, polu grčkog porekla preminula je na licu mesta.
Sahrana će se održati danas, 13. septembra, u 11:00 časova u crkvi Svetog Vasilija u Kutulufariju.
Vest o njenoj smrti potresla je sve koji su je poznavali, a prijatelji je opisuju kao vrednu, nasmejanu i društvenu devojku, koja je uživala ljubav i poštovanje svih koji su je lično poznavali.
Porodica ima jednu želju - pozvala je sve koji žele da prisustvuju sahrani da obuku belo u znak poštovanja i sećanja na prerano stradalu devojku.
Podsetimo, mlada devojka je vozila motor kada je, nešto posle 5 ujutru, pod okolnostima koje i dalje istražuje saobraćajna policija, došlo do frontalnog sudara sa drugim dvotočkašem, kojim je upravljao 27-godišnji muškarac egipatskog porekla.
Prema informacijama, 27-godišnjak je navodno pokušao da pobegne odmah nakon nesreće i, kako je utvrđeno, nije posedovao vozačku dozvolu.
Kasnije je uhapšen od strane vlasti i ima povrede zadobijene u sudaru.
Silina udarca bila je toliko jaka da je devojka, iako je nosila kacigu, preminula na licu mesta.
(Telegraf)
