RAZBOJNIK IMAO RUKAVICE I KLJUČEVE: Novi detalji krađe sefa u jednoj firmi u Beogradu

POLICIJA intenzivno ispituje radnike firme, ali i zaposlene iz drugih preduzeća u istoj zgradi, u Ulici Svetozara Ćorovića na Paliluli, gde je tokom proteklog vikenda izvedena velika pljačka.

Foto MUP

Iz kancelarije firme (ime pozanto redakciji) odnet je sef sa 50 hiljada evra i 30 miliona dinara, koji je isčupan iz zida, a bio je sakriven improvizovanim ormanom.

Po nalogu nadležnog tužioca inspektori detaljno ispituju zaposlene u ovom preduzeću, njih oko dvadesetak, a prema nezvaničnim informacijama ponuđeno im je i da se poligrafksi testiraju. Ova policijska metoda se ne priznaje na sudu, ali može da ukaže na određenu indiciju i pravac u kom istraga treba da krene.

U isto vreme analiziraju se i snimci iz videonadzora,kojim je pokriven ulaz u zgradu, gde je smešteno nekoliko preduzeća i reč je o poslovnom prostoru. Kompanija iz koje je odnet sef sa parama, smeštena je na četvrtom spratu.

- Za sada se pretpostavlja, bar prema prijavi, vlasnika sefa i firme da je do teške krađe došlo u periodu od petka od 17.00 časova, do nedelje, 12.15 sati, kada je žena, koja sprema kancelarije primetila da su na ormaru otvorena vrata i rupu u zidu u kojoj je bio smešten sef. Ona je pozvala gazdu,a on policiju i ispričao da je taj novac nije sav njegov, već i od jednog njegovog poslovnog saradnika.

Sumnja se da je do krađe došlo tako što je, za sada, nepoznati počinilac, došao do zgrade i originalnim ili podsenim ključem otključao ulazna, kao i još jedna vrata u prizemlju, koja vode do stepeništa. Popeo se, kako se pretpostavlja, do četvrtog sprata , došao do ulaznih vrata firme,koja su od aluminijuma i otključao ih zavlačenjem podesnog predmeta.

- Ušao je u kancelariju direktora firme, otvorio ormar i iz zida,koji je od gipsa, isčupao sef dimenzija 40 puta 20, sa 20 centimetara - navodi izvor blizak istrazi. - Verovatno je sef stavio u neku torbu ili kesu, izašao iz kancelarije. Kako je ušao,tako je i izašao. Zaključao je vrata u hodniku, kao i ulazna.

Tokom dosadašnje istrage, utvrđeno je da većina zaposlenih ima ta dva ključa, od ulaznih i vrata u hodniku. Uviđajna ekipa je detaljno obavila pregled mesta događaja, a pretpostavlja se da je počinilac imao rukavice prilikom provale u prostorije firme.

- Detaljan razgovor je obavljen i sa vlasnikom firme, koji je prijavio krađu i to kako bi se saznalo ko je sve znao da u sefu ima puno para - navodi naš sagvoornik. - Postoje neke indicije da je do krađe došlo tokom noći.