MAJKA ĆE SE TERETITI ZA POKUŠAJ UBISTVA: Oglasio se Dačić o bebi ostavljenoj u kontejneru u Zemunu

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Zemun, brzom i efikasnom akcijom pronašli i uhapsili A. S. (2006) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Kako se sumnja, ona je jutros pored kontejnera, u Zemunu, ostavila u najlon kesi svoju bebu starosti 20 dana, a zatim otišla sa lica mesta.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u Više javno tužilaštvo u Beogradu. O svemu je obavešten i Gradski centar za socijalni rad koji preduzima mere iz svoje nadležnosti - izjavio je ministar Dačić.

