KRVAV UŠAO U URGENTNI CENTAR: Muškarac izboden po leđima i stražnjici
U Urgentni centra u Beogradu noćas je primljen H.E. (29) sa ubodnim ranama u stražnjici i leđima.
Policiji i lekarima rekao je da je napadnut dok je čekao autobus u Surčinu. Zanimljivo je što je tvrdio da je na glavi imao slušalice te ništa nije čuo.
- U razgovoru sa inspektorima mladić je tvrdio da ne zna motiv napada. Da je bio sam na stajalištu i da je čekao autobus. Zbog mraka tvrdi da nije video napadača, a da zbog slušalica nije čuo ni da mu se obratio. Policija na mestu gde H.E. tvrdi da je napadnut ništa nije našla. Što izaziva sumnju da li je tu i na taj način došlo do izbadanja - kaže naš izvor.
H.E. je u bolnici u stabilnom stanju!
Inače, o slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je zatražilo od policije sve dokaze vezane za ovaj slučaj.
Preporučujemo
POGINULA JEDNA OSOBA: Muškarac mrtav pijan izazvao saobraćajku kod Leskovca
26. 08. 2025. u 14:30
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Automobil se prevrnuo, žena poginula na licu mesta
25. 08. 2025. u 21:23
TEŠKA SAOBRAĆAJKA: Delovi automobila rasuti po raskrsnici, vozilo teško oštećeno (VIDEO)
25. 08. 2025. u 21:02
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)