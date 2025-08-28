Zločin

KRVAV UŠAO U URGENTNI CENTAR: Muškarac izboden po leđima i stražnjici

В.Н.

28. 08. 2025. u 09:14

U Urgentni centra u Beogradu noćas je primljen H.E. (29) sa ubodnim ranama u stražnjici i leđima.

КРВАВ УШАО У УРГЕНТНИ ЦЕНТАР: Мушкарац избоден по леђима и стражњици

Foto: D. N.

Policiji i lekarima rekao je da je napadnut dok je čekao autobus u Surčinu. Zanimljivo je što je tvrdio da je na glavi imao slušalice te ništa nije čuo.

- U razgovoru sa inspektorima mladić je tvrdio da ne zna motiv napada. Da je bio sam na stajalištu i da je čekao autobus. Zbog mraka tvrdi da nije video napadača, a da zbog slušalica nije čuo ni da mu se obratio. Policija na mestu gde H.E. tvrdi da je napadnut ništa nije našla. Što izaziva sumnju da li je tu i na taj način došlo do izbadanja - kaže naš izvor.

H.E. je u bolnici u stabilnom stanju!

Inače, o slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je zatražilo od policije sve dokaze vezane za ovaj slučaj.

Telegraf

