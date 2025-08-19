Zločin

RAZBIO FLAŠU O GLAVU GOSTU: Krvava proslava rođenja deteta u Kuršumliji

Dimitrije Krsmanović

19. 08. 2025. u 16:54

MUŠKARAC (44) teže je povređen na porodičnom slavlju u restoranu u Krušumliji i odmah je zbrinut u bolnici

РАЗБИО ФЛАШУ О ГЛАВУ ГОСТУ: Крвава прослава рођења детета у Куршумлији

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U jednom restoranu u Kuršumliji teže je povređen četrdesetčetvorogodišnji muškarac, kada mu je dvadesetsedmogodišnji muškarac naneo više udaraca u glavu flašom.

Nakon što je izvršena intervencija na Odeljenju hirurgije Opšte bolnice Prokuplje, povređeni muškarac je otpušten na kućno lečenje, a lice koje mu je nanelo povrede je privedeno.

Saznali smo i to da je u momentu kada je osumnjičeni uhapšen, on imao 1,7 promila alkohola u krvi.

Do nemilog događaja došlo je na porodičnom slavlju, a napadač je dalji brat žene koja se porodila.

Sve je na početku bilo dobro, svi gosti su se veselili, ali je, prema svedočenju onih koji su bili na proslavi, u jednom momentu napadač počeo da se ponaša neprimereno i psuje svoje prijatelje. Onda je u sledećem trenutku zgrabio flašu i u teme jednom, a zatim i drugi put udario oštećenog koji je brat oca deteta koje se rodilo i zbog kojeg su se okupili.

Nakon toga, pobegao je sa lica mesta, a policija ga je uhapsila sat vremena kasnije u njegovoj kući.

U zakonskom roku biće saslušan pred tužiocem Osnovnog tužilaštva u Kuršumliji.

(Kurir)

I DOK je za većinu stanovnika na prostoru bivše Jugoslavije brutalistička arhitektura sasvim uobičajena i nešto što svakodnevno susrećemo, za ostatak sveta ista je fenomen svoje vrste koja ne prestaje da ih intrigira. Velelepa betonska zdanja strance istovremeno odbijaju i oduševljavaju, ostavljajući ih zbunjene i sa pomešanim utiscima.

19. 08. 2025. u 14:28

