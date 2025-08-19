RAZBIO FLAŠU O GLAVU GOSTU: Krvava proslava rođenja deteta u Kuršumliji
MUŠKARAC (44) teže je povređen na porodičnom slavlju u restoranu u Krušumliji i odmah je zbrinut u bolnici
U jednom restoranu u Kuršumliji teže je povređen četrdesetčetvorogodišnji muškarac, kada mu je dvadesetsedmogodišnji muškarac naneo više udaraca u glavu flašom.
Nakon što je izvršena intervencija na Odeljenju hirurgije Opšte bolnice Prokuplje, povređeni muškarac je otpušten na kućno lečenje, a lice koje mu je nanelo povrede je privedeno.
Saznali smo i to da je u momentu kada je osumnjičeni uhapšen, on imao 1,7 promila alkohola u krvi.
Do nemilog događaja došlo je na porodičnom slavlju, a napadač je dalji brat žene koja se porodila.
Sve je na početku bilo dobro, svi gosti su se veselili, ali je, prema svedočenju onih koji su bili na proslavi, u jednom momentu napadač počeo da se ponaša neprimereno i psuje svoje prijatelje. Onda je u sledećem trenutku zgrabio flašu i u teme jednom, a zatim i drugi put udario oštećenog koji je brat oca deteta koje se rodilo i zbog kojeg su se okupili.
Nakon toga, pobegao je sa lica mesta, a policija ga je uhapsila sat vremena kasnije u njegovoj kući.
U zakonskom roku biće saslušan pred tužiocem Osnovnog tužilaštva u Kuršumliji.
(Kurir)
