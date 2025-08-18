RADOJE ZVICER DAO ČITULJU UBIJENOM KAVČANINU U BARSELONI: Sa ovih pet reči se oprostio od Filipa Kneževića
FILIP Knežević ubijen je 17. jula, u Barseloni. Njegovo ubistvo se povezuje sa nastavkom obračuna kotorskih kriminalnih klanova.
Radoje Zvicer (45), vođa "kavačkog klana" dao je čitulju Filipu Kneževiću (36), koji je ubijen je 15.jula u Barseloni.
- Laka ti crna zemlja, momčino. Radoje Zvicer - ovim rečima oprostio se od svog ubijenog vojnika odbegli vođa "kavčana".
Podgoričke novine danas su prepune čitulja, a jednu od njih dao je i visokopozicionirani član kriminalnog "kavačkog klana", Milan Vujotić (43) iz Podgorice. Inače, on je jedini oslobođen optužbi za umešanost u ubistvo vođe škaljarskog klana- Jovice Vukotića koje se dogodilo 8. septembra 2022. godine u Istanbulu.
- Brate moj, teško je, grize me savjest jer sam vjerovao u tvoju procjenu da je sve u redu. Ubjedljiv si bio, prevarih se i složih sa tobom da ostaneš tamo đe te i izgubismo, brate. Ostaje samo kajanje do kraja života. Hrabrost tvoja, koju svi dobro znaju, koštala nas je ovoga da te izgubimo, jer nisi bio neko ko će da bježi, nego brat i drug koji nikad ne ostavlja ljude koje voli. Bio si mi bratska ruka i podrška. Vječno ponosan na tebe! Počivaj u miru. Voli te brat - napisao je Milan Vujotić, za koga smatraju da je desna Zvicerova ruka.
Filip Knežević ubijen je 17. jula, u Barseloni. Njegovo ubistvo se povezuje sa nastavkom obračuna kotorskih kriminalnih klanova.
Teretio se za likvidaciju visokopozicioniranih pripadnika "škaljarskog klana" Alana Kožara i Damira Hadžića, na Krfu 2020. godine.
Agenti nacionalne španske policije locirali su u tom gradu Filipa Kneževića pre tri godine! Španski mediji otkrili su da je plaćenik kavačkog klana, koji je optužen da je bio direktni izvršilac likvidacije vođa škaljarskog klana Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu tada bio na merama policije.
- Nacionalna policija znala je 2022. da se plaćeni ubica koji je sada likvidiran krije u gradu. Pokušavao je da ostane neotkrven, najverovatnije jer je strahovao da bi mogli da ga pronađu pripadnici suprotnog klana. Tada je otkriven tokom istrage koja je vođena protiv drugog kriminalca, s kojim je bio povezan - otkrili su oni.
Prema pisanju „La Vangardije“, pre tri godine agenti su fotografiju Kneževića poslali kolegama u Srbiji i Crnoj Gori. Tada im je potvrđeno da je on pripadnik kavačkog klana i da je za njim raspisana poternica.
- Međutim, uspeo je da zavara trag i da umakne čak i španskoj policiji. Ono što je bilo poznato jeste da je na sve načina pokušavao da ostane neprimećen u katalonskoj prestonici. Koristio je najmanje dva različita identiteta, falsifikovana dokumenta su pronađena tokom pretresa stana u kom je živeo uoči ubistva - preneli su mediji.
Knežević, za kojim je i Srbija raspisala poternicu, ubijen je u centru Barselone u zgradi u kojoj je stanovao. Komšije su ispričale za medije da ga nisu poznavali i da se veliki broj stanova u toj zgradi izdaje turistima. Španski istražitelji navodno veruju da je za ubistvo angažovan profesionalni plaćeni ubica, koji je peške uspeo da pobegne.
(Kurir)
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)