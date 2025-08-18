OPTUŽNICA PROTIV SRBINA IZ ŠTRPCA: Opet pritisci na Srbe iz Prištine

TZV. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini optužnicu protiv S. C. iz Štrpca zbog navodno počinjenog krivičnog dela "podsticanje na mržnju i netrpeljivost".

foto d.z.

Kako navode iz tužilaštva, optuženi S.C. se tereti „da je 10. juna 2025, svojim javnim delovanjem na praznik verskog karaktera namerno podsticao na mržnju i netrpeljivost među etničkim zajednicama, doprinoseći uništavanju reda i javne sigurnosti na Kosovu".

Iako se u saopštenju tužilaštva ne navode detalji o osobi koja je navodno počinila krivično delo, nacionalnost i za koji događaj se tereti, pretpostavlja se da je reč o osobi srpske nacionalnosti budući da do sada ni jedan Albanac nije optužen za izazivanje nacionalne i verske mržnje uprkos brojnim napadima na Srbe.

Inače, sudske postupke na Kosovu i Metohiji vode isključivo sudije i tužioci albanske nacionalnosti, jer su Srbi tokom 2022. godine istupili iz pravosudnog sistema privremenih institucija u Prištini.