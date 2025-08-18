Zločin

OPTUŽNICA PROTIV SRBINA IZ ŠTRPCA: Opet pritisci na Srbe iz Prištine

Dragana ZEČEVIĆ

18. 08. 2025. u 16:30

TZV. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini optužnicu protiv S. C. iz Štrpca zbog navodno počinjenog krivičnog dela "podsticanje na mržnju i netrpeljivost".

ОПТУЖНИЦА ПРОТИВ СРБИНА ИЗ ШТРПЦА: Опет притисци на Србе из Приштине

foto d.z.

Kako navode iz tužilaštva, optuženi S.C. se tereti „da je 10. juna 2025, svojim javnim delovanjem na praznik verskog karaktera namerno podsticao na mržnju i netrpeljivost među etničkim zajednicama, doprinoseći uništavanju reda i javne sigurnosti na Kosovu".

Iako se u saopštenju tužilaštva ne navode detalji o osobi koja je navodno počinila krivično delo, nacionalnost i za koji događaj se tereti, pretpostavlja se da je reč o osobi srpske nacionalnosti budući da do sada ni jedan Albanac nije optužen za izazivanje nacionalne i verske mržnje uprkos brojnim napadima na Srbe.

Inače, sudske postupke na Kosovu i Metohiji vode isključivo sudije i tužioci albanske nacionalnosti, jer su Srbi tokom 2022. godine istupili iz pravosudnog sistema privremenih institucija u Prištini.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...