TINEJDŽER IZ SRBIJE PUCAO NA KANA? Novi detalji pokušaja likvidacije Marka LJubiše na hotelskom bazenu u Pržnu

POLICIJA traga za 19-godišnjim mladićem koji je prekjuče navodno ranio Budvanina Marka Ljubišu Kana, na bazenu hotelskog kompleksa u Pržnu.

"Vijestima" je iz više izvora dostavljena fotografija tog tinejdžera iz teretane u hotelu.

Policija utvrđuje da li je boravio pod lažnim imenom, a navodno je u pitanju državljanin Srbije.

Istražitelji, rečeno je "Vijestima" nezvanično, veruju da je osumnjičeni pratio Budvanina, pa procenio da je napad na bazenu najbolja opcija.

Kritičnog dana on je bio na ležaljci dvadesetak metara udaljen od Ljubiše, koji se odmarao s društvom.

Kada je deo njih otišao, devetnaestogodišnjak je sišao niz stepenice, prikrao mu se s leđa i zapucao.

Na video-snimku dostavljenom listu, izgleda kao da je napadač tada malo izgubio ravnotežu, zbog čega su hici "samo" okrznuli Kana.

Potom je pobegao ivicom bazena, preskočio ogradu i uputio se ka izlazu iz kompleksa.

Policija utvrđuje da li je napadač imao pomagača koji je bio na hotelskoj plaži preko puta bazena.

Pored Ljubiše na ležaljci bio je Ognjen Kažanegra, a na dva metra udaljenosti još dva prijatelja. Povređenom Ljubiši pritrčao je jedan od prijatelja D. B., a navodno mu je pomoć ukazao i lekar koji je bio na odmoru. Na bazenu je potom zavladala panika jer je među gostima bilo i dece.

Ljubiša i Kažanegra se vode kao operativno interesantna lica, a pre dve nedelje njihove porodične kuće u Budvi i Pržnu policija je pretresla.

Kan je označen kao bezbednosno interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao.

Smatra se bliskim škaljarskom kriminalnom klanu, a "Vijesti" su objavile više Skaj komunikacija u kojima kavačka grupa planira njegovo ubistvo.

Na Ljubišu je, prema poznatim podacima, pokušano najmanje tri atentata – septembra 2017. u Budvi, januara 2020. u Beogradu, pa marta sledeće godine opet u Budvi.

"Jedva čekam da ubijem Kana"

"Bato ove godine ih čistimo sve... započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg’o, poludeo sam, brate, poludeo sam, sanjam pobegao mi auuu ja rek’o, a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže..."

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), tu poruku na aplikaciji Skaj poslao je Lazar Ilić, jedan od optuženih pripadnika kriminalne organizacije koja je planirala da ubije Marka Ljubišu.

Tu poruku, kako konstatuju specijalni tužioci, poslao je prvog dana 2021. godine, a istom sagovorniku zatim i fotografiju pištolja "glock", koji su mu dvadesetak dana kasnije oduzeli policajci nakon pretresa stana u Budvi.

"Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k’o drvo ono u bgu, hahahaha...", prosleđuje Ilić u nastavku komunikacije.

SDT je optužnicu podigao početkom marta 2025. godine, a u njoj se navodi da su kriminalnu grupu stvorili Kotoranin Radoje P. Zvicer i Nikola V. Vušović zvani Džoni, sa Vračara.

Kao članovi te organizacije navode se Mario M. Milošević iz Podgorice, Radovan L. Mujović iz Nikšića, Ivan Z. Biletić iz Berana, Aleksandar B. Ćetković, stalno nastanjen u Budvi, Davor S. Kordić sa prebivalištem u Budvi, Damir S. Mandić iz Podgorice i Branko R. Simić iz Užica...

Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2020. godine Zvicer i Vušović organizovali kriminalnu grupu koja je planirala da Kana ubije u januaru 2021.

Pojašnjava se da je Biletić imao zadatak da obezbedi da Savić i Ilić uđu iz Srbije na teritoriju Crne Gore van graničnih prelaza uz izbegavanje kontrole i da ih smesti na sigurne lokacije: "Kako bi ostvarili svoje zadatke na teritoriji Budve, koje su im odredili organizatori kriminalne organizacije."

Kordićev zadatak, piše u dokumentu SDT-a, bio je da prikuplja podatke o najpogodnijem mestu za ubistvo Marka Ljubiše zvanog Kan i njemu bliskih osoba, da fotografiše objekte u kojima borave i da sve informacije prosleđuje organizatorima.

U tužilačkom aktu navodi se i da je Ćetković bio zadužen za formiranje grupe na kriptovanoj aplikaciji "Sky ECC", sa drugim članovima organizacije, među kojima je bio i Strahinja Savić – kako bi svi bili informisani kada Savić stigne u Crnu Goru.

Mandić je, prema navodima, nabavljao i u zatvor unosio kriptovane telefone sa Skaj aplikacijom za pripadnike kriminalne grupe, dok je Simić imao zadatak da izvršava naredbe i uputstva organizatora.

Kućni zatvor zbog pištolja

Kan je u februaru 2023. godine osuđen na dva meseca zatvora zbog pištolja.

Sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru tada je Marku Ljubiši, zvanom Kan, odredio meru zabrane napuštanja prostora u kojima stanuje.

"Navedena mera traje dva meseca, nakon čega se po službenoj dužnosti proverava da li i dalje postoje razlozi za njeno produženje", naveo je tada portparol kotorskog suda, sudija Veljko Bulatović.

Ljubiša je prethodno uhapšen u jednom lokalu kada je kod njega pronađen pištolj.

Njegovi branioci tvrdili su da je imao dozvolu za držanje i nošenje oružja.