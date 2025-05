''NOVOSTI'' U MALOM ORAŠJU: Dve godina od masakra koji je zaprepastio Srbiju

Kod spomenika „Ravni Gaj“ u Malom Orašju, danas se održava komemorativni skup povodom druge godišnjice zločina kada je na ovom mestu, i u dvorištu škole u susednoj Duboni, Uroš Blažić ubio devetoro mladih ljudi, a dvanaest teško ranio.

Foto: Nenad Živanović

Članovi porodica žrtava, prijatelji, predstavnici lokalne samouprave upaliće sveće i položiti vence i cveće na spomen obeležje, a sveštenstvo će služiti pomen. Takođe, biće prikazan kraći dokumentarni film u znak sećanja na stradale u ovom nezapamćenom zločinu.

Biće održan i 2. Memorijalni turnir pod nazivom „ Živite“ na fudbalskom stadionu Ravni Gaj.Turnir, na kojem, osim desetak ekipa, učestvovuju i veterani FK Crvena Zvezda i FK Partizan, je humanitarnog karatera, a organizatori su roditelji nastradalih, Fudbalski klub Ravni Gaj i Fondacija „ Angelina“.

FOTO: Novosti



Apelacioni sud u Beogradu će za četiri dana održati javnu sednicu na kojoj će odlučivati o žalbama koje su na prvostepenu presudu uložili branioci optuženih. Uroš ni njegov otac Radiša Blažić neće prisustvovati sednici. S obzirom na to da je sednica javna njoj će moći da prisustvuju članovi porodica ubijenih i ranjenih, kao i novinari.

Nakon razmatranja žalbi, Apelacioni sud će doneti odluku o presudi, koju može u celosti da potvrdi, da je preinači, a može i da je ukine i naloži da se suđenje ponovi.



Prema Krivičnom zakoniku, s obzirom na to da Blažić u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, on kao mlađi punoletnik nije mogao da bude osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora.Viši sud u Smederevu ga je 12. decembra prošle godine osudio za krivična dela teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, nošenje, držanje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

FOTO: Novosti

Istom presudom njegov otac Radiša Blažić je takođe osuđen na kaznu zatvora od 20 godina zbog krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i teško delo protiv opšte sigurnosti. Prvostepenom presudom je utvrđeno da je on nabavio veću količinu oružja i municije, koje je njegov sin iskoristio za izvršenje masovnog ubistva. Prilikom javnog objavljivanja presude Urošu i Radiši Blažiću krajem prošle godine, sudija je rekla da je nesumnjivo utvrđeno da je Uroš izvršio krivična dela koja su mu stavljena na teret, ali je istakla da on nije mogao da bude osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora, jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, koliko je prema propisima neophodno za izricanje veće kazne.

- Izrečena kazna nije pravična niti adekvatna niti srazmerna ovakvom zločinu u kom je devet ljudi ubijeno- rekla je sudija. Za Radišu Blažića sudija je navela da su brojni izvedeni dokazi u ovom postupku ukazali na njegovu krivicu, iako je on to negirao, odnosno da je on nabavio oružje, municiju i eksplozivna sredstva, kojima je kasnije Uroš Blažić počinio zločin. Uroš Blažić je oglašen krivim što je 4. maja 2023. godine u večernjim časovima pucao na tri lokacije i ubio ukupno devet, a ranio 12 ljudi.

FOTO: Novosti

U Malom Orašju je na licu mesta preminuo Marko Mitrović koji je zadobio pet povreda, dok su u bolnici naknadno od povreda preminuli Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, maloletnici Nikola Milić i Aleksandar, Milovanović. Blažić je ranio nekoliko osoba, dok je u Duboni na licu mesta ubio Milana Panića, Kristinu Panić i Dalibora Todorovića.

Svojim vozilom se zatim udaljio sa lica mesta, neovlašćeno ušao u vozilo koje je bilo parkirano u dvorištu kuće i odvezao se do naplatne rampe, gde je ušao u taksi vozilo u kom je bila Jelena Aljdinović i vozač Dragoslav Antonović. Aljdinović mu je rekla da je trudna i nju su odvezli do njenog odredišta, dok je on sve vreme pretio bombom vozaču i naredio mu da ga odveze u selo Vinjište u blizini Kragujevca gde je i uhašen.

Pored Uroša i Radiše Blažića, zbog umešanosti u ovaj zločin u Kragujevcu se sudilo i ujaku i bratu od ujaka Uroša Blažića, Goranu i Borisu Gavriloviću zbog oružja koje je pronađeno prilikom hapšena optuženog za masovno ubistvo.



Odlukom Višeg suda u Kragujevcu Goran Gavrilović, ujak Uroša Blažića, oslobođen je od optužbe za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a njegov sin Boris Gavrilović (20) osuđen je za ovo krivično delo na kaznu zatvora godinu i po dana.