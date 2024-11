UHAPŠEN ZBOG DROGE: Ugledao policiju, pa bacio kesu sa marihuanom

POŽAREVAC – Policija je uhapsila A.M. (25) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

MUP

On je, kako se sumnja, nakon što je uočio policiju na ulici, odbacio kesu sa oko 711 grama marihuane. Sumnja se da je droga bila namenjena daljoj proodaji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.