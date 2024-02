"PUSTITE ME, PUSTITE ME!" Jezivi ženski krici odzvanjaju Zemunom gde je jutros likvidiran Milan Šuša

NA mestu gde je jutros ubijen Milan Šuša (39) jutros se čula vriska žene koja je bila u vezi s njim i s kojom je imao dete

Foto: Društvene mreže

Kako se dalje piše, Milan Šuša je izrešetan nakon svađe, a ubrzo se na licu mesta pojavila devojka koja je plakla i dozivala ga. Ona je policajce pitala: " Jel živ?! Jel živ?!" a kada su joj rekli je preminuo počela je da vrišti ida na sve načine dođe do njegovog tela. Devojka je vrištala i samo ponavljala:" Pustite me! Pustite me!"

Podsetimo policiji je oko 10 sati prijavljeno da se u Kumanovskoj ulici čula pucnjava, a kada je patrola stigla na lice mesta zatekli su rajenog muškarca u vozilu sa prostrelnim ranama.

Ubrzo je na lice mesta stigla i ekipa Hitne pomoći koja je nažalost mogla samo da konstatuje smrt.

(Informer)

