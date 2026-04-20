Na telu devojke dve oguljotine: Veštaci na suđenju Srđanu Egiću, osumnjičenom za silovanje

U NASTAVKU dokaznog postupka koji se u Višem sudu u Novom Sadu vodi protiv Srđana Egića (42), bivšeg političara i biznismena, osumnjičenog da je 8. marta 2023. godine silovao tada dvadesetjednogodišnju devojku iz jednog vojvođanskog mesta, saslušani su veštaci sudske medicine i predstavnik tima veštaka UKCV.

Dr Igor Veselinović, veštak sudske medicine je ostajući pri svom ranijem nalazu i mišljenju, rekao da je prilikom telesnog pregleda osumnjičenog i oštećene, konstatovao kod oštećene dve povrede, odnosno dve crtaste oguljotine u predelu leve natkolinice dužine od četiri i po do pet centimetara, male dubine.

Prema njegovim rečima, oštećena je prethodno istog dana, odnosno 9. marta 2023. godine, pregledana na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u čijem su nalazu navodi da su kod oštećene konstatovane dve iste oguljotine ali dužine po 15 centimetara.

- Sa sudsko-medicinskog stanovišta nije bilo moguće tačno defonisati tačan trenutak nastanka – kazao je ovaj veštak. - Trenutak nastanka povreda mogao bi biti od trenutka događaja do pregleda. Ne može se tvrditi da su nastale pre, tokom ili posle kritičnog događaja.

Predstavnik tima veštaka UKCV, dr Vladimir Kneževiž,veštak psihijatrijske struke izjavio je da je prilikom veštačenja oštećene psihološkim testiranjem razmatrana je celokupna klinička slika i navedeno je da raspoloženje oštećene bilo subdepresivno.

NIJE POČINIO DELO? BRANILAC osumnjuičenog Egića, advokat Goran Karadarević, izjavio je da je nakon izvedenih dokaza, jasno da njegov klijent nije počinio delo za koje se tereti. On se, kako je rekao, tereti da je isključivo silom, dakle ne pretnjom, prinudio oštećenu na obljubu. - Veštak sudske medicine je bio jasan da oštećena nije imala povrede koje bi nesumnjivo ukazivale na prisilnu obljubu – smatra Karadarević.

Osumnjičenog, inače, bivšeg političara i biznismena, devojka je policiji prijavila da ju je silovao u njegovom stanu. On je navodno tražio da imaju seks, što je ona odbila, a onda ju je, navodno, na silu primorao na odnos. Nekako je uspela da pobegne iz stana i potraži pomoć od prolaznika koji su je uputili gde je policija, i prijavila je da je napastvovana.

Njih dvoje su se, kako saznajemo, prethodno upoznali preko društvenih mreža, i on joj je, navodno, ponudio da joj pomogne da u Novom Sadu nađe stan i posao. Sreli su se 8. marta, i on je, navodno, pravdajući se da je u lokalima gužva zbog praznika žena, odveo u svoj stan.

Devojka je kasnije na društvenim mrežama objavila svoju ispovest i detaljno ispričala kako je stupila u kontakt sa osumnjičenim, i šta se sve, zatim dešavalo.